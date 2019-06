Teresa Morais acusa Rio de fazer "definhar" o PSD

Num post no Facebook, Teresa Morais diz que chegou o momento da "clarificação", no momento em que o partido está a escolher os candidatos às eleições legislativas de outubro. "O Dr. Rui Rio e eu estamos, finalmente, em sintonia em alguma coisa: ele não conta comigo e eu não conto, seguramente, com ele", escreveu a deputada social-democrata.

Teresa Morais, que foi eleita por Leiria, frisa que Rui Rio rejeitou o contributo dos ditos "passistas", como rejeitou desde sempre o legado de Pedro Passos Coelho e eu não quero ter rigorosamente nada em comum com quem está a definhar o meu partido, a excluir em vez de acrescentar, a tornar o PSD num partido "maneirinho e homogéneo".

Um partido que diz agora "mediano e ideologicamente puro, onde só cabem amigos e acólitos subservientes".

A ex-vice-presidente de Pedro Passos Coelho na direção do PSD já tinha entrado em confronto com o atual líder do PSD mais do que uma vez. Em outubro do ano passado, numa reunião da bancada social-democrata lançou um duro ataque à direção de Rui Rio, a quem acusou de vetar intervenções de deputados que tinham experiência e com que tinham vontade de trabalhar e colaborar, como ela própria.