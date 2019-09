Debate a seis: "A economia portuguesa foi a segunda pior dos países da coesão", acusa Rio

António Costa

"A senhora [Cristas] às segundas, terças e quarta é a favor do combate às alterações climáticas e nos outros dias é pela diminuição dos impostos dos combustíveis."

Assunção Cristas

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"António Costa diz que só o IRS importa às pessoas. Isto mostra bem o desconhecimento profundo do país que tem António Costa."

"[Costa] incumpriu quando prometeu a neutralidade fiscal [nos impostos dos combustíveis]."

António Costa

"Não consta do nosso programa e desapareceu."

Rui Rio

"O PS vai repor o imposto sucessório?"

"Em termos reais, a economia portuguesa foi a segunda pior dos países da coesão."

"Não há folga nenhuma. O INE veio dizer que cresceu em 2017, foi melhor do que eles pensavam, foi 0,8 o que a economia cresceu."

"A continha está certa, mas foi a máquina de calcular a fazer."

"Há um crescimento de todos estes impostos que estão aqui [e mostra gráfico]."

"O crescimento da carga fiscal se deve à receita da TSU [taxa social única] e dos impostos é parcialmente verdade."

"O Brasil pode ser muito interessante, mas convém pousar a bola no chão."

André Silva

"Com dois milhões de euros conseguimos dar casa a 350 pessoas em Lisboa."

António Costa

"Temos de subir não só o salário mínimo como o salário médio."

Jerónimo de Sousa

"11% dos pobres, muito pobres, trabalham empobrecendo."

"É preciso erradicar a pobreza. Como? É importante a valorização dos salários para que os trabalhadores conheçam a possibilidade de uma vida melhor."

"Em períodos eleitorais há sempre a promessa de baixar os impostos a quem trabalha, e depois das eleições..."

"Estamos aqui a falar da carga fiscal, mas temos é um problema de injustiça fiscal. Quem menos recebe deve ser aliviado, quem muito tem e muito pode deve pagar mais."

"Os salários de hoje são as reformas de amanhã, por isso a potenciação dos salários são a potenciação das reformas.

"Para o próprio desenvolvimento económico é fundamental esse aumento dos salários."

António Costa

"Só há duas pessoas que pedem diminuição de impostos sobre combustíveis fósseis: Assunção Cristas e Donald Trump."

"A subida da carga fiscal tem a ver com o aumento das contribuições para a Segurança Social."

"Os dados do INE demonstram que o peso do IRS baixou de 7,3% para 6,5%."

Assunção Cristas

"Registo que hoje saíram dados do INE oportunamente para o Governo."

"Tivemos em 2018 um novo recorde na carga fiscal. Centeno continua a bater recordes a Centeno. Esse recorde ninguém nos tira: carga fiscal máxima."

"Nenhum deles (Centeno e Costa) cumpriu a promessa de alívio fiscal às famílias."

"A economia poderia ter melhorado muito mais."

Catarina Martins

"A economia está a crescer muito mais que os salários o que quer dizer que a riqueza não está a ser distribuída."

"Esta folga deve ser usada para mais investimento e para chamar a atenção para a necessidade de alterar a legislação."

"A falta de investimento é um dos problemas."

"Entre o que aprovámos no Orçamento do Estado e o que Centeno assume que vai executar [no investimento] há um buraco de 1500 milhões de euros que Centeno assume que não vai investir."

"Não estamos a usar a capacidade que a nossa economia tem para investir onde é preciso, como no SNS. Como na escola pública, como nos transportes públicos."

"Agora o seu único argumento sobre a carga fiscal, fica mais difícil:há mais gente a trabalhar, há mais gente a descontar."

"A direita não se propõe acabar com manuais escolares gratuitas, as 35 horas semanais ou os passes sociais dos transportes."

André Silva

"Portugal é o segundo maior país em termos de tráfico de seres humanos para efeitos laborais."

"Não pode valer tudo para que haja crescimento económico."

"O olival intensivo continua a expandir-se."

"As estufas na costa vicentina continuam a alastrar-se sem regras."

"O crescimento económico tem-se feito à custa dos mais elementares direitos humanos."

Jerónimo de Sousa

Código Laboral: "Quem legisla é a Assembleia da República não é a concertação social"

"Não me venham com essa coisa estapafúrdia que é dizer que foi uma lei laboral negativa para os trabalhadores foi quem gerou mais emprego."

"Qualquer folga orçamental que exista deve ser usada para o investimento nos serviços públicos, sobretudo no SNS."

Rui Rio

"O que o INE diz hoje é que os portugueses estão a pagar mais impostos"

"O ratio da dívida pública vai-se degradar, de 2018 para 2019, de 118% para 119% do PIB."

"Temos de apostar na produção de bens transacionáveis."

António Costa

"Há um ponto em que [BE e PCP] divergem, ainda bem que perguntaram ao Tribunal Constitucional."

"O BE e PCP opõe-se ao período experimental."

"Não nos entendemos [com a] direita, porque PSD e CDS não votaram à direita."

"A base da vossa política desapareceu."

"Esta solução que muito os horrorizou, vinha aí o diabo, pelo contrário não afastou os investidores."

"Sobre a atratividade do investimento, o que o INE vem dizer é que cresceu 33%."

"O crescimento de 2017 foi de 3,5% o que significa é que a carga fiscal foi inferior à de 2014 e 2015."

"Hoje o INE arrasou por completo os pressupostos [da oposição]."

"Tenho pena que não tenha havido esse conforto [no apoio à alteração da legislação laboral]."

Rui Rio

"Para seduzir investidores estrangeiros, é fundamental a legislação laboral."

"Só o período experimental é que agrada à entidade patronal. Maspara a nossa economia crescer, para ter melhores empregos e salários, é preciso que o investimento cresça."

"A alteração foi uma viragem à esquerda."

"A alteração de legislação laboral pelo PSD não se faria, como estava, estava bem."

"A legislação laboral é uma pedra fundamental para a competitividade da economia portuguesa."

António Costa

"Até trago uma prenda para si... Há mais 700 mil consultas [no SNS]. E o saldo entre funcionários do SNS que saíram e entraram é de 11 mil pessoas"

Assunção Cristas

"O CDS teve uma postura ao longo destes quatro anos de oposição firme ao PS."

"Se o emprego diminuiu isso também se deveu à reforma laboral feita no Governo anterior."

"Vale a pena perguntar quantos funcionários deixaram o SNS."

Catarina Martins

"Estes quatro anos foram muito importantes na recuperação em algumas áreas: na reposição dos feriados, no aumento do salário mínimo, no aumento das pensões."

"O Bloco de Esquerda acha que não houve empecilhos no caminho que se fez nestas áreas."

"O alargamento do período experimental [no trabalho] é muito errado."

Jerónimo de Sousa

"Temos não apenas diferenças mas divergências de fundo com o PS em relação aos direitos laborais".

António Costa

"Acho que a legislação é instrumento fundamental de combate à precariedade."

"[As alterações climáticas] não são um tema que tenhamos chegado agora. Colocámos no ministério do ambiente os transportes urbanos e depois a energia."

"O que correu bem foi encontrar uma solução estabilidade governativa."

"[O que correu mal?] As tragédias de 17 de junho e 15 de outubro de 2017. (...) Nada pode ultrapassar estas duas tragédias."

Jerónimo de Sousa

"De entre outras coisas [que correram mal], tem significado com a abstenção do PSD e CDS às alterações da legislação laboral, que representou um rude golpe na segurança do emprego e com alargamento do período experimental."

"E a opção da defesa do táxi nacional em detrimento de uma empresa internacional."

André Silva

"O PS esteve disponível e o PAN conseguiu fazer aprovar algumas propostas"

"Pouco se avançou na descarbonização do país."

Catarina Martins

"Estes foram quatro anos em que o BE valoriza o que correu bem"

Rui Rio

"O Governo terá tido coisas positivas, obviamente."

"[O Governo] esteve bem no cumprimento das metas de Bruxelas."

Assunção Cristas

"Durante quatro anos assistimos a um governo que na prática adiou um país."

"Não esteve bem na saúde, que está caótica"

"Tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta [onde o Governo esteve bem]".

[em atualização]