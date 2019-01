SIC Notícias acaba com Quadratura do Círculo

Quadratura do Círculo, o programa de debate político da SIC Notícias, vai terminar. A última edição do programa - moderado por Carlos Andrade e que tem como comentadores José Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho - vai para o ar na quinta-feira, dia 24 de janeiro, confirmou ao DN Ricardo Costa, diretor de Informação da estação televisiva.

Ricardo Costa acrescentou que o fim do programa, e emitido pela SIC desde 2004, se deve "a várias alterações na grelha". Com a mudança de instalações de Carnaxide para Paço D' Arcos, no final do mês, "faz mais sentido fazer agora".

"O programa Quadratura do Círculo foi sempre importante para a SIC Notícias e faz parte da sua história, mas vamos apostar em novos formatos", acrescentou o diretor de Informação. Não quis, contudo, adiantar se o programa será substituído por outro do mesmo género.

O elenco do programa que se destacou pelo político foi informado a semana passada do final da emissão.

O programa teve origem na TSF, no final dos anos 1980, quando se chamava Flashbacke era transmitido ao domingo. Era então moderado por Emídio Rangel, com a participação de José Magalhães, Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente - quando este último saiu foi substituído por Miguel Sousa Tavares e depois por Nogueira de Brito.

Ainda com o nome Flashback, já a meio dos anos 1990, passou a ser transmitido também na televisão, na SIC. Deixou de ser emitido pela TSF em 2003.

Jantar de despedida de António Costa em novembro de 2014 © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

O formato de debate político passou para SIC Notícias em janeiro de 2004, com o nome Quadratura do Círculo, levando então Carlos Andrade para a moderação e Lobo Xavier para o lugar de Nogueira de Brito. Ao longo do tempo houve alterações no painel de comentadores: o socialista José Magalhães foi substituído por Jorge Coelho e este, em 2008, deu lugar a António Costa. Com eleição de Costa para líder do PS, Jorge Coelho regressou ao programa.