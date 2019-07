"Sei que é muito cedo, mas não são 7.10." A maratona no Parlamento já começou

Começaram por ser 110 páginas, afinal serão 123: o guião de votações cresceu de quinta-feira para esta sexta-feira para uma última maratona no Parlamento em que serão votados ao longo deste dia cerca de duas centenas de iniciativas legislativas, a que se somaram 11 votos de pesar - incluindo um pela morte do eurodeputado socialista André Bradford.

O plenário desta sexta-feira da Assembleia da República começou às 9.00, embora o relógio estivesse avariado e marcasse 7.10. "Sei que é muito cedo, mas não são 7.10", ironizou o presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, antes de pedir que o relógio fosse consertado.

À hora do inicio das votações, pelas 11.05, o relógio já acompanhava a hora certa.

A reunião começou com a leitura da mensagem do Presidente da República que acompanha a devolução (ou veto) da chamada lei do lóbi, que se será reapreciada no final da sessão.

No guião não escrito da sessão antecipa-se uma das imagens desta legislatura que agora chega ao fim: a esquerda voltará a unir-se numa proposta emblemática, como a Lei de Bases da Saúde, que depois de tantas guinadas acabou por ser acordada pelos partidos da geringonça, mas na legislação laboral funcionará outra geometria na hora das bancadas se levantarem: PS e PSD devem travar as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP para alterar o Código do Trabalho, como aconteceu nas votações indiciárias na comissão, e esse antigo arco de entendimento deve fazer passar as propostas do governo nesta matéria.

Nas galerias estão dezenas de sindicalistas da CGTP, vestidos de vermelho, Arménio Carlos incluído, para sinalizar a sua presença.

Na primeira leva de votações, o PAN foi censurado pelo Parlamento, no caso da sua ex-deputada municipal na Moita que teve uma "atitude discriminatória e xenófoba" para com a comunidade cigana.

Segundo o texto apresentado pelo PCP, "é particularmente revelador que a eleita do PAN tenha utilizado propostas apresentadas pretensamente em nome do bem-estar animal para sustentar posições de discriminação e xenofobia contra uma comunidade humana, no caso a comunidade cigana". O deputado único do PAN, André Silva, foi o único parlamentar que se levantou contra - de resto, as bancadas do PSD, BE, PCP, CDS e PEV votaram a favor e os socialistas abstiveram-se.

Já os votos do PAN para condenação da China pela "repressão e perseguição aos cristãos e católicos" e "pela perseguição aos uigures" perpetradas pelo regime de Pequim também foram aprovados, beneficiando das abstenções de socialistas e sociais-democratas. Só o PCP votou contra.

Unanimidade houve no voto de pesar pela morte do socialista André Bradford, como na congratulação pela vitória da seleção nacional de hóquei de patins e pela classificação como património da humanidade de três monumentos nacionais.

A recomendação de uma "auditoria independente ao Novo Banco relativa ao período pós-resolução", apresentada pelo PSD, foi aprovada por todas as bancadas com exceção dos socialistas.

"O que é indispensável auditar é o que ainda não foi avaliado, ou seja, o que se passou desde a resolução", defende o texto dos sociais-democratas. "Em particular", esclarece o projeto de resolução, "dado que o acordo de venda à Lone Star de 2017 considerou retroativamente as valorizações dos ativos e passivos desde 30 de junho de 2016, deve ser auditado tudo especialmente desde essa altura".

Num projeto de resolução do PCP que propunha o estudo da "possibilidade da introdução da sesta na educação pré-escolar", o PS levantou-se contra. Todas as restantes bancadas votaram a favor. Mais à frente, um projeto de resolução idêntico, apresentado pelo PAN, acabou chumbado: PS e CDS votaram contra e o PSD absteve-se em relação a este texto que propunha "um plano individual de sesta" para cada criança.

