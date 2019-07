"Sei que é muito cedo, mas não são 7.10." A maratona no Parlamento já começou

Começaram por ser 110 páginas, afinal serão 123: o guião de votações cresceu de quinta-feira para esta sexta-feira para uma última maratona no Parlamento em que serão votados ao longo deste dia cerca de duas centenas de iniciativas legislativas, a que se somaram 11 votos de pesar - incluindo um pela morte do eurodeputado socialista André Bradford.

O plenário desta sexta-feira da Assembleia da República começou às 9.00, embora o relógio estivesse avariado e marcasse 7.10. "Sei que é muito cedo, mas não são 7.10", ironizou o presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, antes de pedir que o relógio fosse consertado.

À hora do inicio das votações, pelas 11.05, o relógio já acompanhava a hora certa.

O relógio esteve atrasado durante um largo tempo © DR

A reunião começou com a leitura da mensagem do Presidente da República que acompanha a devolução (ou veto) da chamada lei do lóbi, que se será reapreciada no final da sessão.

Os votos ao minuto

Na primeira leva de votações, o PAN foi censurado pelo Parlamento, no caso da sua ex-deputada municipal na Moita que teve uma "atitude discriminatória e xenófoba" para com a comunidade cigana.

Segundo o texto apresentado pelo PCP, "é particularmente revelador que a eleita do PAN tenha utilizado propostas apresentadas pretensamente em nome do bem-estar animal para sustentar posições de discriminação e xenofobia contra uma comunidade humana, no caso a comunidade cigana". O deputado único do PAN, André Silva, foi o único parlamentar que se levantou contra - de resto, as bancadas do PSD, BE, PCP, CDS e PEV votaram a favor e os socialistas abstiveram-se.

Já os votos do PAN para condenação da China pela "repressão e perseguição aos cristãos e católicos" e "pela perseguição aos uigures" perpetradas pelo regime de Pequim também foram aprovados, beneficiando das abstenções de socialistas e sociais-democratas. Só o PCP votou contra.

Unanimidade houve no voto de pesar pela morte do socialista André Bradford, como na congratulação pela vitória da seleção nacional de hóquei de patins e pela classificação como património da humanidade de três monumentos nacionais.

