Santana propõe frente de centro-direita para tirar Costa do poder

Os "estados gerais da direita" passaram ao lado do estado particular do PSD

Pedro Santana Lopes propôs hoje a criação de uma frente de centro direita que permita, após as próximas legislativas, retirar a esquerda do poder. Falando na sessão de abertura do segundo dia de trabalhos da 1.ª Convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), o líder do Aliança desafiou os partidos e movimentos à direita dos socialistas a admitirem a constituição de uma "grande aliança, um grande movimento de liberdade e progresso", que deve incluir os partidos tradicionais, os mais recentes, os já constituídos e os que se venham a constituir.

Santana admitiu dois cenários para a formação desta aliança alargada. Um primeiro, que passaria pela formação de "uma coligação pré-eleitoral com base nos resultados das europeias" - uma hipótese à qual o Aliança e o próprio Santana não são favoráveis. E um segundo, pós eleitoral, "com base nos resultados das legislativas" - um acordo em que as "forças do centro-direita assumam a vontade de viabilizar a criação de um governo patriótico", demonstrando que "estão conscientes da imperiosa necessidade de afastar a frente de esquerda".

