Rui Rio. "Resultado muitissimo bom"

Rui Rio, que foi o último líder político a falar nesta noite de legislativas regionais da Madeira, tentou desvalorizar ao máximo o facto de o seu partido ter perdido a maioria absoluta na região.

"43 anos de vitórias absolutas é uma marca dificílima de igualar", sublinhou e garantiu que não é possível atingi-la sem "um grande trabalho " que foi reconhecido pelos madeirenses.

E da sede do PSD mandou um recado ao líder parlamentar socialista e antigo presidente do governo regional dos Açores, Carlos César, que andou a dizer durante a campanha regional que "já cheirava à vitória do PS na Madeira". "Espero que a 6 de outubro lhe cheire à mesma coisa". Rio justificou a triplicação dos votos dos socialistas na região autónoma com o fenómeno do "voto útil", que ditou "quase o desaparecimento do BE e a brutal queda da CDU".

O líder social-democrata admitiu que "há todas as condições" para o PSD se entender com o CDS na Madeira para formar governo. E rejeitou que as regionais influenciem as eleições nacionais de 6 de outubro. "Cada eleição é uma eleição".