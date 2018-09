Rui Rio avisa críticos internos: "Esperem sentados que cumpri sempre os compromissos até ao fim"

Rui Rio escolheu o discurso do Pontal para fazer o ataque mais duro aos que têm vindo a criticar a sua liderança no partido. "Este governo não tem a vida assim tão facilitada até às legislativas de 2019 e não posso aceitar que dentro do PSD estejam com críticas internas a proteger o governo e a vitória do PS nas eleições, que na comunicação social, de segunda a domingo, estejam a fazer estas críticas ao PSD", criticou. Acrescentando que essas opiniões e críticas "não são sinceras, estão a fazer críticas ao PSD para evitar que ganhe as eleições".

No entender do líder social-democrata, os seus opositores estão apenas a " tentar ser alguém na política". E tudo, disse, não passa de "um projeto pessoal". "Aceito as críticas sinceras, estas são críticas táticas ao serviço de interesses pessoais". "Há quem esteja a fazer isto porque quer defender o lugarzinho ou o lugarzinho de um amigo, mas isso comigo defende-se com trabalho e lealdade, não com intrigas nos jornais." E classificou o lugar de líder da oposição como "dificílimo", mais ainda "quando se tem um estilo do fora do comum".

O último a criticá-lo foi o ex-coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, que o aconselhou a não andar às "caneladas" aos colegas de partido. Isto uns dias antes de se saber que Rio mandou processar o candidato social-democrata à Câmara da Covilhã por alegados gastos irregulares na campanha eleitoral.

Deixou ainda muito claro o aviso aos que podem sonhar destitui-lo do poder: "Cumpri sempre a minha palavra e levei as disputas até ao último dia, ando há muitos anos na política e esperem sentados que eu cumprir o compromisso até ao minuto final."

Antes de terminar o discurso com as críticas para dentro, Rui Rio apontou o dedo ao governo. Criticando a resposta ao incêndio de Monchique: "Poupar as vidas humanas é o mais importante, mas ficar contente só com isso é poucochinho."

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente as listas de espera para cirurgia e o número de utentes sem médico de família também foram visados. "As urgências estão piores para os utentes e os profissionais."

Problemas que Rui Rio acredita vão ser notados pelos portugueses. "A governação que temos tem os seus defeitos, mas com tempo cada vez mais portugueses vão aperceber-se dos limites e dos defeitos desta governação." Motivos que levam Rui Rio a acreditar na vitória do PSD nas três eleições que vão marcar o próximo ano - europeias, legislativas e regionais dos Açores.