Erasmus interior: Rio sugere que Costa copiou proposta

Rio admite e as dificuldades nas regras de transparência no PSD

No sábado, António Costa veio dizer que quer criar um Erasmus Interior para os jovens que "muitas vezes só conhecem o país da onda do surf e das praias do Algarve" e vão "com mais facilidade ao estrangeiro do que a Vila Real". Este domingo foi a vez do líder do PSD se pronunciar sobre esta proposta, para dizer que é "uma boa ideia"... do PSD.

"Propusemos isso há meses largos atrás, traduzimos isso agora no nosso programa eleitoral", afirmou Rui Rio este domingo, acrescentando que, se os socialistas concordam com a medida, os sociais-democratas só têm de se "regozijar com isso".

"O doutor António Costa terá lido bem o programa do PSD e reproduzido bem uma ideia de que gostou", prosseguiu o presidente social-democrata, numa alusão indireta a declarações recentes de Costa sobre a alegada intenção do PSD de querer construir uma linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, que Rio contestou entretanto, defendendo tratar-se apenas de um estudo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O líder social-democrata falava na Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel, após uma reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita.

O secretário-geral do PS, António Costa, disse no sábado querer criar um Erasmus Interior. "Tal como tem sido fundamental, na formação da nossa juventude, [os jovens] poderem estar um ou dois semestres no estrangeiro, a aprenderem outras línguas, costumes e outras gentes, é também fundamental que possam ter a oportunidade de conhecer outros territórios, outros saberes e espaços no nosso país", realçou o líder do PS, durante um comício em Vila Real.

A medida consta do programa eleitoral dos socialistas, que propõe "criar um programa Erasmus interno, fomentando a mobilidade de estudantes entre instituições de ensino do litoral e do interior".

O programa do PSD aponta para o "lançamento de um programa ERASMUS +INTERIOR com o objetivo de fomentar a mobilidade de estudantes do litoral para o interior".