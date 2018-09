Rio sob fogo por ataques a críticos e processos a autarcas do PSD

Segundo fontes que participam na reunião, Virgínia Estorninho fez um forte ataque ao presidente social-democrata e criticou as recentes declarações de Rui Rio, que convidou a sair do partido os que "estruturalmente" discordam das suas ideias. A histórica dirigente do partido acusou Rio de querer ser um general sem tropas. E lembrou o apoio dado a Rui Moreira, nas eleições autárquicas de 2013, contra o candidato do PSD.

Sobre os processos que a direção nacional está a pôr a candidatos autárquicos do partido - o primeiro já formalizado contra o candidato na Covilhã, Marco Batista, e agora um segundo em andamento contra Ângelo Pereira, candidato em Oeiras, segundo o Observador - por excederem os limites financeiros das suas campanhas, Virgínia Estorninho questionou a equipa de Rio, sobre os que se sentam a seu lado "e não cumpriram as regras financeiras".

Os casos a que a histórica militante se referia é aos que foram noticiados, em que as campanhas excederam o orçamentado, como aconteceu no Porto (com Álvaro Almeida), na Guarda (com Álvaro Amaro), em Ovar (com Salvador Malheiro), em Guimarães (com André Coelho Lima). Só que a direção do PSD já explicou que houve autorização prévia da sede nacional para esses gastos ou os candidatos assumiram o pagamento das dívidas, ao contrário do que acontece com os de Covilhã e o de Oeiras.

As mesmas fontes disseram ao DN, que o antigo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, a quem Rui Rio não quis confiar a liderança da bancada nesta nova fase do partido, também terá criticado o apoio dado a Rui Moreira e a legitimidade da direção para agora colocar processos aos candidatos autárquicos do partido.

Hugo Soares divergiu ainda de Rio, segundo as mesmas fontes, no apoio que o líder do PSD deu à proposta do Bloco de Esquerda sobre a chamada "taxa Robles" porque, mais do que ser do BE, "é má para os portugueses", quanto mais não seja, defendeu porque é criadora de mais um imposto.

À chegada ao Centro de Congressos das Caldas da Rainha, onde decorre o CN, Rio terá dito "estou cheiinho de medo", quando foi questionado pelos jornalistas, sobre os opositores, segundo o Expresso.

Em atualização