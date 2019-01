Rio sai da reunião com Marcelo e apenas anuncia reação a Montenegro "em breve"

O líder do PSD saiu da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que não vai fazer de conta que nada está a acontecer no partido e prometeu falar "em breve".

"Não vou fazer de conta que nada está a acontecer. Isso seria uma hipocrisia", disse o líder social-democrata à saída do Hotel Sheraton, no Porto, onde esteve reunido com o Presidente da República, referindo-se ao anúncio de Luís Montenegro, que esta sexta-feira, disse que vai avançar para liderança dos sociais-democratas e pediu diretas o mais rapidamente possível.

Questionado que sobre quando vai reagir e se vai já marcar as diretas, Rio insistiu que "era corredor dos 100 metros aos 20 anos, agora sou mais corredor de fundo, melhor de meio fundo".

Em atualização