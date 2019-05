Rio e os números de Centeno para os professores: "estas contas são uma fraude" 

"Não podemos votar a favor de um diploma que não prevê a salvaguarda financeira", disse o presidente do PSD esta terça-feira, no Jornal das 8 da TVI. Rui Rio confirma assim o voto contra do PSD na votação geral da proposta sobre o tempo integral da carreira dos professores (nove anos, quatro meses e dois dias).

Na sexta-feira, o primeiro-ministro ameaçou demitir-se se a contagem do tempo integral de serviço dos professores, aprovada em comissão na quinta-feira, fosse também aprovada na generalidade na Assembleia da República a 15 de maio. Apesar de na altura, o PSD ter passado a ideia de que aprovaria este documento, entretanto recuou e anunciou que o voto favorável dependeria das condições de sustentabilidade do país. Também o CDS e o BE deverão votar contra, o que afasta o cenário de demissão que António Costa reforçou ontem em entrevista à TVI.

"Para o PSD é absolutamente vital que a votação não crie desequilíbrios", indicou o líder do PSD, que aproveitou a ocasião para desmentir a hipótese do partido alguma vez ter tido intenção de votar favoravelmente a proposta aprovada em comissão.

"Estas contas são uma fraude"

Durante a entrevista, Rui Rui acusou ainda o ministro das Finanças, Mário Centeno, de adulterar as contas. Para o líder do PSD "estas contas são uma fraude", porque pelo menos um ano do descongelamento pode ser feito através da reforma antecipada dos professores. E estes docentes não teriam de ser todos substituídos, porque "hoje há mais professores do que é preciso dada a escassez de alunos".

Aos professores, Rui Rio deixa ainda a promessa de que se ganhar as eleições negociará com os sindicatos a reposição integral do tempo de carreira congelado. Mas não só a estes. "As outras carreiras têm de ser revistas porque há uma desigualdade brutal, mas revistas com equidade". Refere-se ao caso dos juízes, que, segundo Rio, ganham em inicio de carreira 3 324 euros brutos quando um professor em final de carreira recebe 3500 euros.

Questionado pelo jornalista Pedro Pinto sobre o que seria um bom resultado do PSD nas eleições europeias deste mês, Rui Rio indicou que "correr bem é subir muito. Correr mal é ficar na mesma ou subir pouco".