Rio e Marcelo reúnem-se esta noite no Porto

Luís Montenegro, de rosto do Governo de Passos Coelho a candidato a líder do PSD

O atual líder do PSD e o Presidente da República vão reunir-se esta noite no hotel Sheraton do Porto.

A reunião acontecerá cerca das 19h30, confirmou o DN junto de fonte oficial de Belém.

A ideia do encontro partiu de Marcelo Rebelo de Sousa, segundo a TSF, que quer conversar com Rui Rio na sequência do desafio à liderança do PSD lançado por Luís Montenegro.

Rio tem-se mantido em silêncio relativamente à crise de liderança do PSD.