Rio acusa Governo de "dramatizar" a greve para retirar "dividendos políticos"

O líder do PSD, Rui Rio, manifestou-se esta quarta-feira sobre a "gestão política do Governo face à greve dos motoristas, que já dura há três dias, numa publicação no Twitter. De acordo com o presidente social-democrata, o Executivo de António Costa "em lugar de ajudar a resolver o conflito, optou por o dramatizar, na esperança de, através dele, conseguir dividendos políticos".

Na mesma mensagem, Rui Rio faz saber que o seu vice-presidente, David Justino, irá dar uma conferência de imprensa, às 18:00, sobre a greve dos motoristas, que se iniciou esta segunda-feira.

O PSD tem sido criticado pelo silêncio nos últimos dias face ao protesto dos motoristas e aos últimos desenvolvimentos, com a requisição civil decretada pelo Governo, o incumprimento de serviços mínimos e o extremar de posições.