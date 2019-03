Lobbistas continuam sem ter de revelar quem representam

O Parlamento aprovou esta terça-feira na especialidade (votação artigo a artigo) as novas regras para o lobbying - a representação de interesses privados junto de entidades públicas - mas deixando pelo caminho uma das principais regras que constava do anteprojeto de lei. Em causa está a obrigação de as entidades que se dedicam à representação de interesses terem de declarar, no momento da marcação de audiências, quem é que estão a representar. Chumbado pelos votos do PSD, Bloco de Esquerda e PCP, este artigo desapareceu do texto.

Tal como está agora, o documento obriga que as entidades que representam interesses de terceiros tenham de se registar numa espécie de base de dados que será criada futuramente, e terá que ser dada nota pública das reuniões que mantenham com entidades da esfera do Estado. Mas, com o chumbo daquela norma, fica por saber quem é que estão a representar. "Agora é que está mesmo liquidada a transparência", concluiu o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, durante a reunião da Comissão Eventual para a Transparência, que iniciou esta terça-feira a votação de três diplomas que visam aumentar a transparência no desempenho de cargos públicos. "Esta norma é indispensável ao bom funcionamento deste regime", afirmou também o deputado socialista Pedro Delgado Alves, anunciando que o PS vai avocar aquele artigo para plenário - o que significa que este ponto em particular será novamente votado, antes de o diploma ser submetido à votação final. O mesmo disse António Carlos Monteiro, do CDS, o primeiro partido a apresentar uma proposta para a regulamentação do lobbying.

Luís Marques Guedes, presidente da comissão, ainda lembrou que as entidades públicas que reunirem com lobistas também ficam obrigadas à divulgação pública das reuniões, da data e do objeto desses encontros, o que permite colmatar a disposição que agora foi chumbada. Mas, no artigo que se aplica às entidades públicas, não fica explícita a obrigação de divulgar qual a entidade que está a ser representada.

Um exemplo do que isto representa: uma agência de comunicação pede uma reunião a um ministro para falar sobre uma lei que está a ser preparada pelo governo, para lhe dar conta da posição de uma associação com interesses na área de tutela daquele governante. Com o texto atual, ficar-se-á a saber da reunião, do tema que foi discutido, mas não obrigatoriamente qual o nome da associação que quis comunicar a sua posição ao executivo.

Desde o início contrários à regulamentação do lobbying, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra todos os artigos do anteprojeto, sem exceção. Já o PSD, que é contra a regulamentação da representação de interesses enquanto atividade profissional, absteve-se em boa parte das alíneas, mas votou contra as que se referiam "à atividade profissional de mediação na representação de interesses", como era o caso da referida norma. E este não foi o único ponto do anteprojeto que foi chumbado. Pelo caminho também ficou a obrigação de os lobistas divulgarem publicamente o "nome dos três principais clientes da atividade de representação de interesses legítimos".

O anteprojeto que foi votado esta terça-feira na especialidade resulta de propostas do PS, do CDS e de alguns deputados do PSD, caso da líder da Juventude Social-Democrata, Margarida Balseiro Lopes.

