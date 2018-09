Rangel avisa que será "incompreensível" a não recondução de Joana Marques Vidal

Paulo Rangel foi extremamente duro com o governo de António Costa, a quem acusou de "falhar" em funções fundamentais do Estado, na aula que deu esta manhã de sexta-feira na Universidade de Verão do PSD. E ao contrário do que o Presidente da República tinha pedido aos partidos para não colocarem a crise na Venezuela no debate político, o eurodeputado social-democrata quis manifestar a sua indignação sobre o modo como o governo está a gerir o assunto.

"É revoltante que numa altura em que há uma comunidade portuguesa e muitos luso descendente a passar fome e risco de vida pela violência, e pelo colapso do sistema de Saúde na Venezuela, haja um programa para os emigrantes de 2011 e 2015 e não haja para os emigrantes em estado emergência. Tem de se fazer política com isto!"

Rangel recordou que António Costa anunciou na rentrée do PS, em Caminha, António Costa, enquanto secretário-geral do PS, anunciou a descida do IRS para os emigrantes que deixaram o país entre 2011 e 2015. Fez isto, frisou, em plena crise na Venezuela, sem ter "dito nada sobre os emigrantes em emergência humanitária. Dizem que é preciso recato, mas é preciso denunciar isto!" O recado estava enviado de Castelo de Vide também para Belém.

Rangel invocou o que se está a passar em países como a Eslováquia, Roménia e até Malta, de interferência dos governos na Justiça, para fazer a defesa da manutenção da procuradora-geral da República, Joana Marques Vida, no cargo. "Era mau sinal, quando temos uma apreciação pacífica do seu desempenho que fossemos introduzir aqui um ruído. O governo fará o que quiser, mas terá que responder pelo que fizer", disse, reforçando que Joana Marques Vidal foi "apolítica" e apanhou vários casos de corrupção. "Será incompreensível se o governo não a reconduzir".

Esta posição de Rangel contraria a que Rui Rio tem mantido sobre esta matéria. Não só no debate com Santana Lopes para as diretas do PSD, se mostrou pouco entusiasta do mandato de Joana Marques Vidal, como recentemente remeteu a decisão sobre a continuação do seu mandato, que termina em outubro, para o governo e o Presidente da República.

Mas o antigo líder parlamentar do PSD, que foi candidato à liderança e que quase voltou a entrar na corrida às últimas diretas contra Rui Rio, trazia ainda mais farpas ao executivo. O caso do furto de armas no paiol de Tancos, levou-o a desferir mais um golpe. "Que confiança podemos ter em quem tutela as Forças Armadas?" - perguntou, recordando que António Costa quer atirar as responsabilidades pela falta de respostas sobre este caso para o Ministério Público. Mas Rangel apontou o dedo ao responsável: "Se um chefe do Estado-Maior do Exército não sabe responder tem de se demitir".

Nas falhas do governo em questões de soberania, Rangel apontou ainda o que se está a passar com as alegadas irregularidades com a reconstrução de casas em Pedrógão.

"O governo com os incêndios do ano passado não aprendeu nada. Depois de Pedrógão Grande, teve o 15 de outubro e depois se olharmos para os desvios para a reconstrução, com 21 casos na justiça, que é uma questão delicadíssima, o governo não faz a mínima diligência. Falhou na prevenção, no combate e até na reparação".

A administração Interna também não escapou. O eurodeputado do PSD, que é vice-presidente do PPE, acusou o ministro das Finanças, Mário Centeno, de continuar a fazer cativações que têm efeitos devastadores. "O ministro dá com uma mão e tira com a outra". E deu o exemplo do que está a acontecer com a segurança rodoviária. "Se o Número de mortes na estrada está a aumentar. é porque a prevenção rodoviária não está a funcionar. Morrem quase 500 pessoas por ano e para não falar das que ficam feridas".

Num país que estava a fazer há 20 anos progresso nesta área, "está a falhar uma política pública pela mesma razão que falha a saúde, e os comboios. Para fazer flores com política de rendimentos, está a cortar-se nos serviços públicos. Nem no tempo da troika aconteceu isto", garantiu.

Não há praticamente nada que não nos aconteça. Uma desgraça vem largamente acompanhada.

Brexit, união , ameaça russa e turca, norte de Àfrica, a questão Síria. Temos uma queda económica grave, que pode provocar uma crise económica. das economias emergentes. Temos um mapa mundi cheio de problemas.

O ambiente na qual tudo isto se passa é percerbermos a globalização e os seus efeitos e porque teve um impacto que não era o esperado e que desequilíbrio causou que está a potenciar o deflagrar destas crises. Umas dentro do Estado, outras regionais outras no mundo.

A mundialização , tirou centenas de milhões da miséria, mas trouxe, é quase uma análise marxiana - Marx é um excelente filósofo que deve ser estudado e contribuiu muito para a humanidade, mas as ideias políticas - criou um mundo de info incluídos. As camadas mais jovens estão nos que esperam melhorar a sua situação. Esta revolução económica, tecnológica fez milhões de vítimas, os setores mais tradicionais da indústria e do comércio. Muitas são info excluídas. E ficou claro com crise financeira de 2008 e essas pessoas passaram a ter uma certa desconfiança.

Temos um fosso entre os que estão num mundo muito moderno e os que mundo ameaçou e que os esqueceu. Em muitas situações políticas que criaram dificuldades à nossa situação europeias está ainda um conflito económico político e social.

O Brexit é o primeiro certificado desta crise. O que motivou os eleitores no Reino Unido é o mesmo sentimento que temos na Europa e nos EUA. A vida económica do Reino Unido faz-se dos serviços e não da indústria e Londres voltou para ficar na UE, mas o resto votou contra. Nas cinturas industriais há imensos desempregados, que não tem acesso ao mundo da globalização.

Quem criou este problema, a UE? Grande problema da emigração no Reino Unido vem da Comweells. O Brexit que é problema enorme tem uma origem comum a outros problemas da UE. 23 de junho de 2016, 8 novembro nos EUA é eleito Trump. O maior efeito de perturbação da UE é a eleição de Trump. Se não fosse ele haveria um conjunto de problemas que não estaríamos a sentir agora, manteria o papel de mediador e equilibrador na UE.

Há um impasse nas negociações do Brexit, e dificilmente poderia estar pior. O problema não é o diálogo Londres Bruxelas, o problema é o diálogo Londres, Londres, porque não sabem o que querem. No ano de 2018, não houve uma semana que o governo de Teresa May não estivesse em risco de cair, agora pode cair a qualquer momento.

Se tívessemos como presidente dos EUA Obama, ou Clinton ou, não teríamos o Brexit neste ponto. Pegavam no telefone e mediavam a situação. O sr. Trump quer tudo quando pior melhor. Isto tem um efeito direto sobre a Europa.

A partir de janeiro de 2019, a contar os meses para o Brexit, vamos ter um problema enorme, vamos ter consequências muito sérias. Maiores para o Reino Unido, mas também para a UE. Isto não se deve às excentricidades inglesas, mas traduz a fissura enorme da globalização que não fez com toda a sociedade possa progredir.

Quem é o maior adversário do comércio livre no mundo, é o Trump. A Europa já vivia com um problema de populismo, os Le pen, na Holanda e na Aústria, a direita populista bastante anti-europeia. Isto começou a aumentar, a alastrar. No domingo, na Suécia vamos ter uma surpresa.

Ao mesmo que se criou esta agenda anti-imigração, sobretudo os países de Leste, agora também Áustria e Itália, que receberam muitos imigrantes agora querem que os outros também recebam. Eles não podem sozinhos sofrer o impacto. Nestes países atrás da agenda inicial - a imigração tem a ver com duas coisas, a demografia, 640 milhões de habitantes na Índia tem menos de 25 anos, é mais do que toda a população europeia - levou muitos países, inspirados na lógica do Putin e do Erdogan. Situação na Eslováquia é pior do que na Hungria. E na Roménia onde querem abafar todos os escândalos de corrupção. Como estão os conservadores na Polónia. É um padrão nestes países, que o todo poderoso não está no governo.