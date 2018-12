PSD pede explicações ao Governo sobre helicóptero EH-101 parado há meses

O PSD pediu esta quinta-feira esclarecimentos ao Governo sobre o helicóptero da Força Aérea EH-101 parado há meses por falta de pagamento de uma reparação, considerando que pode levar a falhas na missão de busca e salvamento.

O DN noticiou esta quinta-feira que o EH-101 está "parado há um ano e meio" por uma "falha no pagamento de uma 'tranche'" de cerca de seis milhões de euros "à empresa fabricante", responsável também pela manutenção.

Numa pergunta enviada esta quinta-feira, através do parlamento, aos ministérios da Defesa e das Finanças, os deputados do PSD na comissão de Defesa argumentam que pode estar em causa a missão de busca e salvamento, "uma das mais importantes missões de serviço público", e alertam para os riscos de estarem a terminar os contratos de manutenção, tanto dos EH-101 como dos aviões C-295.

Na pergunta, o deputado social-democrata Pedro Roque questiona os ministros da Defesa, João Gomes Cravinho, e das Finanças, Mário Centeno, se estão "conscientes das consequências que poderão advir da não existência de operações de manutenção das aeronaves EH-101 e C-295", face às missões da Força Aérea e "aos compromissos de Portugal no panorama internacional".

O PSD quer igualmente saber por que motivo, "a menos de quatro dias do final do ano" e do fim dos contratos de manutenção, ainda não é conhecida "uma solução que permita resolver o problema do helicóptero que se encontra parado e que assegure a indispensável manutenção" dos EH-101 e C-295.

Ao DN, o porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel Manuel Costa referiu que o helicóptero "continua parado" porque o "processo de reparação ainda não está concluído".

O aparelho está parado há alguns meses e a suspensão dos trabalhos de reparação deve-se a uma falha no pagamento, cujos pormenores o responsável da Força Aera desconhecia.

Preocupação estende-se ao contrato de manutenção das aeronaves de transporte militar C-295

Com o contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 a terminar no final deste ano, a falta de um novo acordo nesta altura está a gerar grande preocupação entre responsáveis civis e militares.

