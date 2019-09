PSD e PCP divididos sobre rede nacional de creches: pública ou com apoio público?

Rui Rio, líder do PSD (esq.) e Jerónimo de Sousa, líder do PCP

Rui Rio e Jerónimo de Sousa consideram que haver uma rede nacional de creches é fundamental para apoiar os jovens casais e combater o défice demográfico, mas o primeiro entende que ela deve incluir os setores privados e social enquanto o segundo defende a sua natureza 100% pública.

Esta divergência sobre o papel - central ou complementar - do Estado marcou o debate tranquilo e fluído desta quinta-feira na RTP entre os líderes do PSD e do PCP, Rui Rio e Jerónimo de Sousa.

A importância do Parlamento, a redução do horário de trabalho para as 35 horas, as desigualdades salariais, o abono de família e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram os grandes temas do debate que durou pouco mais de 30 minutos.

O debate começou com Rui Rio a explicar que "exercer a função de deputado não é o que [o] entusiasma" - prefere "liderar um partido para ganhar eleições". Questionado sobre se irá exercer o mandato de deputado em caso de derrota eleitoral, o líder do PSD respondeu que isso "vai depender do futuro do partido".

Sobre o mesmo tema, o deputado constituinte Jerónimo de Sousa admitiu que "há alegrias maiores na vida" do que estar no Parlamento, mas continua a manter "o empenhamento e a convicção" de levar os "sentimentos e aspirações dos trabalhadores" para aquele que é o "lugar de excelência para o debate político, para encontrar soluções legislativas" para os problemas do povo.

Rio Rio, coincidindo com o adversário que um Parlamento de maioria absoluta "é sempre muito mais monótono", disse concordar também com a proposta comunista de fazer com que o horário de trabalho no setor privado seja igual ao do público (35 horas). Mas, a exemplo da rede de creches, há uma nuance nessa sintonia: o PSD entende que "agora é impossível".

"Vamos lutar para que o crescimento e o desenvolvimento económico" do país o permitam, sublinhou o líder do PSD.

Jerónimo de Sousa contrapôs que, com os avanços científicos e tecnológicos dos últimos anos, "é tempo de permitir que os trabalhadores partilhem" do progresso daí resultante - um objetivo só bloqueado por "uma visão meramente economicista, do lucro a qualquer preço".

Outra "divergência de fundo" que Rui Rio disse existir entre o PSD e o PCP reside na forma de combater as desigualdades salariais, embora os dois líderes partilhassem a indignação com o fosso existente entre os lideres das empresas e os seus funcionários.