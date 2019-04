PS mantém período experimental de 180 dias, com norma "anti-abuso"

BE. Contactos fora do horário de trabalho devem ser assédio

O PS não vai mexer na duplicação do tempo de período experimental, dos atuais 90 para 180 dias, para jovens no primeiro emprego e desempregados de longa duração, optando por introduzir na lei uma norma anti-abuso, a aplicar a situações em que, por mais de três vezes, se verifique a dispensa de trabalhadores em período experimental.

A proposta de alteração apresentada pelo PS, a que o DN teve acesso, estabelece que "não pode o empregador, para os trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, e para o mesmo posto de trabalho, recorrer à denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental por mais de três vezes consecutivas". Caso esta situação aconteça, o empregador fica impedido de recorrer a novas contratações com período experimental de 180 dias, ficando os novos contratos sujeitos ao período normal - 90 dias.

Neste ponto, uma das medidas mais polémicas do diploma do Governo (que traduz o acordo firmado em Concertação Social), os socialistas estabelecem também que o "empregador deve comunicar ao serviço com competência inspetiva" (a Autoridade para as Condições no Trabalho) a "cessação de contrato durante o período experimental, mediante formulário electrónico" - o que permitirá aferir as situações de dispensas consecutivas.

Os socialistas avançam também com uma definição do conceito de trabalhador à procura de primeiro emprego, até agora omisso no Código do Trabalho - "Considera-se trabalhador à procura de primeiro emprego aquele que nunca tenha prestado a sua atividade no quadro de uma relação subordinada, cuja duração ultrapasse dois anos seguidos ou quatro anos interpolados".

Alterações que estão longe do que pretendem Bloco de Esquerda e PCP. Já esta sexta-feira, o BE anunciou que vai propor a eliminação desta norma. E o PCP também não lhe tem poupado críticas. "Os trabalhadores irão prosseguir a luta pela revogação dessas normas" dizia o partido ao DN, já há meses.

Em relação aos contratos de muito curta duração, outro ponto controverso da proposta do Executivo, o PS diz que esta modalidade contratual vai ficar circunscrita a "setores específicos". No acordo estabelecido entre o Executivo, as entidades patronais e a UGT, depois vertido para a proposta do governo, os contratos de muito curta duração (que não são sujeitos a contrato escrito), são alargados de 15 para os 35 dias e deixam de ficar restritos aos setores da agricultura e turismo, como acontece à luz da lei que está atualmente em vigor.

Outra medida que está prevista passa pelo pagamento de uma taxa por parte das empresas que tenham uma rotatividade de trabalhadores superior à média do seu setor. O PS não altera este princípio, mas aponta para um "robustecimento da contribuição adicional".

