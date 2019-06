PS admite dação em pagamento da casa em situações excecionais

A dação em pagamento da casa vai ser uma das soluções admitidas no futuro regime legal de proteção às pessoas que se encontrem em situação económica muito difícil e que não tenham condições para pagar o crédito à habitação. A medida consta de uma proposta de alteração à lei de bases da habitação, entregue pelo PS ao final da tarde desta quarta-feira, e resulta das negociações que decorreram na última semana entre o governo, o Bloco de Esquerda e o PCP.

Os socialistas aproximam-se, assim, da posição dos partidos da esquerda, mas não nos termos pretendidos por bloquistas e comunistas, que querem inscrever na lei a possibilidade de dação em pagamento (com total extinção do empréstimo) em qualquer circunstância em que o devedor não tenha condições económicas para cumprir com o pagamento. Na alteração agora proposta pelo PS, abre-se a possibilidade de recurso a este regime, mas apenas para as pessoas ou agregados que se encontrem em situação económica muito difícil e que passarão a beneficiar de um regime legal de proteção específico - cujos termos concretos serão definidos posteriormente pelo Governo. Para já, ficam inscritos na lei de bases da habitação os princípios gerais. "Aos devedores de crédito à habitação que se encontrem em situação económica muito difícil pode ser aplicado um regime legal de proteção, que inclua, nomeadamente, a possibilidade de reestruturação da dívida, a dação em cumprimento, ou medidas substitutivas da execução hipotecária".

Neste caso, a dação em empréstimo não fica sujeita ao condicionamento que está previsto noutra norma do articulado, que admite a dação em pagamento, mas apenas se esta constar do contrato firmado inicialmente com a instituição bancária.

(Em atualização)