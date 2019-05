Portugueses na Europa. "Nunca vivenciei na Irlanda uma reação ou um comentário anti-Europa"

Rogério Cruzeiro, Informático, engineering manager numa multinacional, 35 anos, há sete anos em Dublin.

"Nunca vivenciei uma reação ou um comentário anti-Europa. Existe uma relação difícil entre a Irlanda e a Inglaterra, um pouco como acontece entre Portugal e Espanha, e que tem a ver com questões históricas.

Em relação ao que se está a passar com o Brexit, as opiniões divergem de acordo com quem se fala. Se falar com os irlandeses mais velhos, prevalece a questão histórica e há uma certa ronha na forma como analisam todo o processo (foram ocupados pelos ingleses). Entre a geração mais nova, o Brexit é um não-assunto, é falado quase ao nível da piada. Mas os Irlandeses têm noção que o Brexit lhes sairá caro. O Reino Unido é o maior parceiro comercial da Irlanda e qualquer flutuação na sua economia tem impacto direto na Irlanda. Além de que existem imensos laços familiares entre os dois países.

A relação que os irlandeses têm com a UE é muito saudável, não imagino que acontecesse algo comparável com a situação do Reino Unido, muito menos agora, com o que se está a passar em todo este processo do Brexit. Passam a vida a viajar para a Europa, adoram Portugal e Espanha. As viagens são muito baratas, basta referir que a Ryanair é irlandesa,

Vivo em Dublin, onde a multiculturalidade é avassaladora. Dirijo uma equipa de seis pessoas na minha empresa e não há uma nacionalidade que se repita, tem um espanhol, um brasileiro, um russo, um croata, um paquistanês e um português (eu). Esta diversidade de pessoas, a facilidade de comunicação e de circulação pela Europa, é algo que acontece muito naturalmente."