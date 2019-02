Polícia Marítima resgata 32 afegãos de bote a afundar

Agentes da Polícia Marítima (PM) em missão na Grécia resgataram 32 migrantes afegãos, 17 dos quais crianças, de um bote a afundar-se na noite de quinta-feira, informou a Autoridade Marítima (AM) esta sexta-feira.

A operação decorreu ao largo da ilha de Lesbos, no âmbito da missão europeia POSEIDON, após a embarcação ter sido avistada pela equipa da PM em terra (numa viatura de vigilância costeira).

Estes agentes transmitiram a posição para a lancha da PM, que chegou ao local cerca de 20 minutos depois e ainda a tempo de retirar os migrantes do bote.

Os afegãos foram entregues depois às autoridades gregas no porto de Skala Skamineas, elevando para 1794 as vidas salvas pela PM desde o início da sua participação - maior de 2017 - nessa missão da agência FRONTEX.

Esta missão da FRONTEX visa apoiar a Guarda Costeira grega no controlo e vigilância das fronteiras marítimas helénicas e da UE, combatendo o crime transfronteiriço.

No total, desde que pela primeira vez foi destacada para a operação POSEIDON, as equipas da PM já salvaram 4950 pessoas do mar, indicou ainda a AM.