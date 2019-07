PCP quer que Governo clarifique recurso a privados na Lei de Bases da Saúde

Jerónimo de Sousa participava numa festa de Os Verdes, na Foz do Arelho.

Jerónimo de Sousa voltou a falar hoje sobre a Lei de Bases da Saúde que está em discussão na Assembleia da república, e que deverá ser votado e aprovada até ao final da legislatura.

"Há um problema para resolver na sociedade portuguesa, o de saber se o Governo vai cumprir o que a Constituição diz, ou vai transformar o direito à saúde num negócio para os privados, para os grandes grupos económicos", referiu o secretário-geral do PCP, perante quatro centenas de apoiantes da CDU, na Foz do Arelho, no distrito de Leiria.

Na verdade, a lei, que recebeu o acordo do PCP na sexta-feira, após negociações com o governo sobre a integração do princípio da gestão pública e Parcerias Público Privadas (PPP), prevê o recurso a privados sempre que o Estado não consiga responder.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não estamos a falar da contratualização de uma clínica, de um laboratório para fazer uns exames, para acudir a necessidades que o Estado não é capaz de responder, mas dos grandes grupos económicos", alertou o líder comunista, concluindo que "é fundamental essa clarificação".