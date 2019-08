Ana Rita Bessa é uma mulher magra. Não se percebe como pode perder mais peso - mas a verdade é que isso aconteceu. Foi na "crise dos professores" - aquela, de maio deste ano, em que António Costa ameaçou demitir-se. Como deputada do CDS, Ana Rita acordou com deputados de todos os outros partidos - exceto o PS - incluir na lei uma cláusula que reconheceria aos professores o pagamento do tempo integral de carreira congelado durante a troika.



O primeiro-ministro reagiu com a brutalidade que se sabe, ameaçando demitir-se e provocar eleições antecipadas. O CDS e o PSD recuaram. Para a deputada centrista, foi um choque: perdeu seis quilos durante a crise. Ainda hoje lamenta não ter dado a devida atenção à notícia da Rádio Renascença, que, duas semanas antes da crise, dizia que Costa faria tudo o que acabou por fazer. Este foi o momento mais duro nos seus primeiros quatro anos como deputada. Um ano antes tinha vivido o mais feliz...