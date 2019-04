No Largo do Carmo, militares e populares aguardavam a rendição de Marcelo Caetano.

Na noite de 24 de abril de 1974, quando já as senhas da Revolução se preparavam para ecoar na rádio, Joan Sutherland cantou La Traviata na sala do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mas a única mulher caída nessa noite foi a ditadura.

No dia 26 de abril, o jornal, que era uma voz oficial do regime do Estado Novo, põe na rua a notícia de que tinha sido rasgada a ditadura na madrugada de 25. A manchete a toda a largura em cinco linhas anuncia com um tom aparentemente resignado: "Golpe de Estado às primeiras horas de ontem. O Movimento das Forças Armadas triunfou e anuncia a entrega do governo a uma Junta de Salvação Nacional presidida pelo general António de Spínola."