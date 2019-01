Nenhum pedido foi feito para Montengro ir ao Conselho Nacional

A Mesa do Conselho Nacional respondeu ao repto público de Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu e apoiante de Luís Montenegro para que o ex-líder parlamentar pudesse falar naquele órgão máximo entre congresso onde não tem assento. "Não foi feito nenhum pedido", foi a garantia dada, segundo fontes da reunião.

Luís Montenegro está no seu escritório de advocacia a poucos metros do Porto Palácio na Avenida da Boavista. Os seus apoiantes dizem que pedido para a sua participação no conselho não teve resposta. À entrada do CN, Hugo Soares frisou bastava um telefonema para Luís Montenegro comparecer no Conselho Nacional extraordinário onde será votada a moção de confiança a Rui Rio.