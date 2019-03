Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD

O eterno assessor do PSD, agora a trabalhar com o Presidente da República, morreu de cancro do pulmão, disse ao DN fonte da Presidência.

Zeca Mendonça, que fez 70 anos no passado dia 24, esteve no PSD desde a sua fundação - começou como segurança, mas acabaria por assessorar todos os líderes, à exceção de Rui Rio. No final de 2017 soube-se que "o Zeca", como era chamado por políticos e jornalistas, iria trabalhar com o Presidente da República em Belém. Já antes tinha estado ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa quando este foi presidente do PSD

José Luís Mendonça Nunes foi funcionário do PSD desde 1974, tendo começado como segurança, e estava no gabinete de imprensa deste partido há mais de 40 anos, desde 1977, quando aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa. Nunca foi assessor de um primeiro-ministro ou de ministros - trabalhou sempre com o partido.

Ao todo, como assessor de imprensa, trabalhou com 16 presidentes do PSD, de Francisco Sá Carneiro a Pedro Passos Coelho.

Não há jornalista de política que não conheça ou tenha falado com Zeca Mendonça. Era o mais antigo assessor político em funções. Nos corredores políticos, era respeitado da direita à esquerda.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de março de 1949. Era casado com Rosa Mendonça.

Combateu na Guerra Colonial, na Guiné-Bissau, entre 1972 e 1974. E foi quando regressou a Lisboa vindo do Ultramar, que foi convidado pelo amigo João Inácio Simões de Almeida para a segurança de um novo partido, o PPD. Tinha como missão vigiar a sede da Duque de Loulé e também comícios, mas como voluntário. Das recordações do Verão Quente de 1975, recordou ao Público: "Era o tempo das ameaças telefónicas, alguém chamou as minas e armadilhas que felizmente não chegaram a entrar no edifício porque o sétimo andar estava cheio de cocktails molotov."

PSD lembra dedicação e seriedade de Zeca

"Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o Partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos", escreveu o PSD na nota de pesar pela morte de Zeca Mendonça.

O partido onde Zeca sempre trabalhou afirma que "foi com profunda consternação" que tomou conhecimento da notícia da morte do histórico assessor. "O seu legado permanecerá sempre connosco", despede-se o PSD.