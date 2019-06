Morreu o histórico do PCP Ruben de Carvalho

Morreu Ruben de Carvalho, dirigente histórico do PCP e organizador da Festa do Avante! desde a primeira edição, em 1976. Membro do Comité Central do PCP, foi deputado à Assembleia da República e vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Durante o Estado Novo foi preso pela PIDE - era o último membro do comité central comunista que esteve preso durante a ditadura.

A par do percurso político, Ruben Luís Tristão de Carvalho e Silva, que nasceu em Lisboa em 1943, distinguiu-se também pelo percurso cultural, sobretudo enquanto dinamizador da música e cultura populares.

Ruben de Carvalho foi chefe de redação da Vida Mundial, redator coordenador do jornal O Século e chefe de redação doAvante! desde a primeira edição da série legal do jornal do PCP, em abril de 1974.

Atualmente era responsável, na Câmara Municipal de Lisboa, pelo Roteiro do Antifascismo.

