Morreu o eurodeputado socialista André Bradford

Morreu esta quinta-feira o eurodeputado socialista André Bradford, que tinha sofrido um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória há dez dias, confirmou ao DN fonte socialista a notícia avançada pelo Açoriano Oriental.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, casado e pai de duas crianças pequenas, exerceu as funções de líder do grupo parlamentar do PS nos Açores. Tinha sido eleito para o Parlamento Europeu nas eleições europeias de 26 de maio.

Como então explicou o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, na madrugada do dia 8 julho, Bradford teve "um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória" (e não um AVC, como adiantou o DN no dia). "Veio acompanhado pela SIV que lhe prestou, no domicílio e no transporte, medidas de suporte avançado de vida. Na emergência foi de imediato reanimado e ventilado, e realizados os exames complementares de diagnóstico necessários." Estava em coma induzido desde então.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O deputado tinha sido apontado pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu para as comissões da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas e para a Delegação para as Relações com os Estados Unidos. Era membro suplente da Comissão do Desenvolvimento Regional e da Delegação para as Relações com o Canadá.

André Jorge Dionísio Bradford era licenciado em Comunicação Social e Cultural, pela Universidade Católica. Foi jornalista do DN e do Açoriano Oriental. Em 2000, iniciou funções de assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, assumindo depois funções de assessor político e de secretário regional. Liderava a bancada regional dos socialistas no Parlamento dos Açores até às europeias.

O presidente da Delegação Socialista no Parlamento Europeu, Carlos Zorrinho, emitiu entretanto uma nota em que comunicou, "com pesar", a morte do deputado. Endereçando "à família enlutada" os "sentidos pêsames", Carlos Zorrinho "manifesta a mais profunda dor e solidariedade".

"Prestamos, neste momento, a mais honrada das homenagens ao homem, ao político e deputado europeu que sempre pugnou pelos valores socialistas quer a nível regional, nacional e internacional", conclui a nota.