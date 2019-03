Morreu João Vasconcelos, antigo secretário de Estado da Indústria

O antigo governante, de 43 anos, morreu esta noite de terça-feira de ataque cardíaco, confirmou o DN.

João Vasconcelos foi um dos principais promotores da Web Summit em Portugal, um encontro mundial dedicado às novas tecnologias usado como uma montra para muitas startup, pequenas empresas em início de atividade com grande potencial de crescimento. Foi também um dos fundadores e organizador do festival das artes digitais Trojan Horse was a Unicorn.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, em 2018, manifestava um entusiasmo enorme com a Web Summit, que considera a "melhor montra do mundo" para Portugal.

João Vasconcelos foi adjunto do assessor do primeiro-ministro José Sócrates com a responsabilidade na área dos assuntos regionais e economia, entre 2005 e 2011.

Voltou a integrar o executivo de António Costa como secretário de Estado da Indústria, mas saiu do governo em julho de 2017, depois de ser constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investiga "o pagamento pela Galp Energia S.A. de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016".

Enquanto secretário de Estado bateu-se pelos carros autónomos e a modernização da indústria e a requalificação profissional dos trabalhadores em Portugal.

Diretor Executivo da Startup Lisboa, Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, de 2011 até 2015, foi responsável pelo LIDE Empreendedorismo, associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas. Foi também vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), entre 1999 e 2005.

João Vasconcelos administrou várias empresas familiares nos setores do Turismo e Serviços. Mentor de vários programas de aceleração empresarial, tal como o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.

O antigo secretário de Estado da Indústria e diretor da Startup Lisboa, foi igualmente nomeado para conselheiro sénior na equipa portuguesa da Clearwater International, uma empresa de consultadoria (corporate finance house) com sede em Londres.