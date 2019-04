Morreu António Manuel Arnaut, filho do criador do SNS

O advogado António Manuel Arnaut morreu esta quarta-feira em Coimbra, vítima de cancro, menos de um ano depois da morte do pai, um dos criadores do Serviço Nacional de Saúde. Tinha 59 anos.

António Manuel fazia parte da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, na qual tinha entrado através da quota do secretário-geral do PS, António Costa. Depois da morte do pai há menos de um ano - António Arnaut morreu a 21 de maio de 2018 -, António Manuel Arnaut tomos várias posições públicas em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Em novembro, numa cerimónia de homenagem ao pai, que foi um dos cofundadores do PS, o advogado vincou que "poderão descerrar as lápides que quiserem, mas a melhor homenagem consiste em cumprirmos o legado que ele nos deixou".

Em declarações ao jornal Campeão das Províncias o líder concelhio do PS/Coimbra recorda António Manuel Arnaut como um militante socialista "dedicado e inspirador", que dizia "o que lhe ia na alma". Carlos Cidade destaca ainda o "sagaz sentido de humor" do advogado" que era um "cidadão apaixonado pela liberdade e pela democracia".

Membro do Grande Oriente Lusitano, António Manuel Arnaut era irmão de Ana Paula Arnaut, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e pai de outro advogado, António Miguel Arnaut. António Manuel tinha um linfoma, doença que lhe foi diagnosticada há cerca de um ano, e estava internado no Instituto de Oncologia de Coimbra.