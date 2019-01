Montenegro condena Ferreira Leite por querer PSD "pequenino"

No programa Almoços Grátis, da TSF, Luís Montenegro foi duro para Manuela Ferreira Leite: "Dizer como ela disse que prefere um mau resultado a um rótulo, a um rótulo que ainda não existe, de uma coisa que ainda nem se realizou, que tem pessoas de vários quadrantes políticos que é a meu ver gravíssimo". Acrescentou que por trás daquela afirmação "está uma ideia de PSD com a qual eu estou em absoluto desacordo".

A ex-líder social-democrata Manuela Ferreira Leite considerou preferível o PSD ter um "pior resultado" eleitoral do que ficar com um "rótulo de direita", num debate em que reduziu a Convenção da Europa e Liberdade à luta pelas listas de deputados e na qual Luís Montenegro vai participar. "É muito perigoso que se possa matar no nosso espaço político a ideia do PSD como um grande partido, com vocação maioritária, com vocação de Governo (...) é mesmo descaracterizar o PSD."

"Esta afirmação de Manuela Ferreira Leite, que corresponde à linha política da atual direção, não é a minha e quero dizer com toda a frontalidade: estarei sempre na linha de um PSD grande e ganhador."

Luís Montenegro garante mesmo: "Nunca militarei em nenhum outro movimento e nenhum outro partido que não seja o PSD nem participarei em nenhuma jogada que possa terminar nisso."