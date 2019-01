Ministro substitui chefe da Força Aérea dentro de um mês

O general Manuel Rolo (segundo da direita) com o ministro João Gomes Cravinho numa visita à base aérea do Montijo

O ministro da Defesa informou esta sexta-feira o general Manuel Rolo que não será reconduzido como chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) quando terminar o seu mandato, soube o DN.

João Gomes Cravinho recebeu esta manhã o general Manuel Rolo, a um mês do final do seu mandato como CEMFA, transmitindo-lhe a decisão de o substituir a partir de 24 de fevereiro deste ano.

O mandato do general piloto-aviador Manuel Rolo foi dominado pelo processo de adaptação da base aérea do Montijo (BA6) no chamado aeroporto complementar de Lisboa, obrigando a alterações profundas no seu dispositivo devido à mudança da quase totalidade das esquadras de voo ali existentes para outras bases.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um aspeto crítico desse processo para a Força Aérea era o futuro do Campo de Tiro de Alcochete (CTA), que o ramo entendia dever ser equacionado desde o início da adaptação da BA6 devido aos fortes condicionalismos que entende serem impostos à atividade de treino naquela unidade por causa dos limites verticais de voo propostas para aquela zona - mas não foi aceite pela tutela.

Esse limite sobre o CTA "é de tal forma reduzido que inviabiliza o seu uso para a qualificação e proficiência das tripulações" que ali treinam tiro ar-solo, disse Manuel Rolo aos deputados da Comissão parlamentar de Defesa, soube o DN.

Segundo as fontes do DN, João Gomes Cravinho começa segunda-feira a ouvir os tenentes-generais da Força Aérea para propor um nome ao Presidente da República, a quem cabe nomear e exonerar os chefes militares.

"Sempre que possível, deve o Governo iniciar o processo de nomeação dos Chefes de Estado-Maior dos ramos pelo menos um mês antes da vacatura do cargo, por forma a permitir neste momento a substituição imediata do respetivo titular", diz a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA).

Os potenciais candidatos à sucessão do general piloto-aviador Manuel Rolo como CEMFA são os seis tenentes-generais no ativo e que ocupam os cargos de comandante operacional dos Açores (COA), vice-CEMFA, adjunto do CEMGFA e os comandantes operacional, da Logística e de Pessoal.

Os tenentes-generais pilotos-aviadores em causa são: Amândio Miranda (COA), Sílvio Sampaio (vice-CEMFA), Joaquim Almeida (Adjunto do CEMGFA), Joaquim Borrego (comandante aéreo), José da Mata (comandante logístico) e Rafael Martins (comandante de Pessoal).