Ministra da Saúde pede desculpa aos enfermeiros

A ministra da Saúde pediu hoje desculpas aos enfermeiros pelas declarações feitas este fim de semana, na entrevista DN/TSF, quando recusou iniciar já negociações com os enfermeiros em greve, considerando que isso seria beneficiar "o criminoso, o infrator".

De acordo com um comunicado da Ordem dos Enfermeiros, emitido esta segunda-feira, a ministra "pediu desculpa a todos os enfermeiros, na pessoa da Bastonária, Ana Rita Cavaco, esclarecendo que em circunstância alguma teve intenção de chamar "criminosos" aos enfermeiros".

"Num telefonema realizado esta segunda-feira, a senhora ministra pediu à Bastonária que aceitasse as suas desculpas e as transmitisse a todos os enfermeiros, garantindo que o uso da expressão em resposta aos jornalistas não teve intenção de ofender os enfermeiros", acrescenta o comunicado.

Na entrevista ao DN e TSF, questionada sobre se admite iniciar as negociações com os enfermeiros que estão a fazer greve aos blocos operatórios, Marta Temido respondeu que "isso nem sequer seria correto para com as estruturas que decidiram dar-nos o benefício de continuar à mesa e a negociar connosco. Isso estaria a privilegiar, digo eu, o criminoso, o infrator".