Mini remodelação na direção da bancada do PS

João Galamba e João Torres foram para o Governo na última remodelação governamental (o primeiro para secretário de Estado da Energia e o segundo para secretário de Estado da Defesa do Consumidor). E Idália Serrão também está de saída, para vogal da administração do Montepio.

Estas três saídas levaram o líder da bancada a ter de operar mudanças: para amanhã os deputados do PS foram convocados para eleger quatro novos vice-presidentes do grupo parlamentar: Fernando Rocha Andrade, João Marques, Wanda Guimarães e ainda Ivan Gonçalves. Este último, atualmente nos seus derradeiros dias como líder da JS, na verdade já integrava a direção da bancada socialista, mas apenas por inerência, por dirigir a organização de juventude do partido. Agora será eleito de pleno direito.

Fernando Rocha Andrade foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desde o início do atual governo até julho de 2017. Demitiu-se quando soube que era arguido no caso das viagens a Paris para ver jogos do Euro 2016 pagas pela Galp (empresa que tem um contencioso com a Autoridade Tributárias). Há dias soube-se que o Ministério Público iria propor a suspensão do processo em troca de multas (que poderão variar entre 600 e 4500 euros).

Já Wanda Guimarães é uma especialista histórica do PS em matérias laborais/sindicais. João Marques, eleito pelo círculo de Castelo Branco, integra ou integrou nesta legislatura várias comissões: Economia, Saúde, Cultura, comissão eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas e comissão de Inquérito às rendas da EDP).

Com a sua eleição, Rocha Andrade, João Marques, Wanda Guimarães e Ivan Gonçalves passarão a integrar uma equipa que já inclui Ana Catarina Mendes, Carlos Pereira, Filipe Neto Brandão, Jamila Madeira, João Paulo Correia, Lara Martinho, Pedro Delgado Alves e Susana Amador.