Militar do Exército já deixou hospital Curry Cabral

Militar do Exército internado nos Cuidados Intensivos devido a golpe de calor

O Exército informou esta quarta-feira que o soldado David Leal "já teve alta" do hospital Curry Cabral, onde foi internado e sujeito a um transplante de fígado em meados de maio.

A porta-voz do Exército, major Elisabete Silva, adiantou ao DN que as causas do problema hepático que obrigaram a internar o soldado de 23 anos continuam a ser desconhecidas.

David Leal, agora identificado pela primeira vez, sentiu-se durante uma prova do curso de promoção a cabo e que, pelos padrões militares, não envolvia grande esforço por se tratar de um exercício de orientação topográfica.

Mas a temperatura elevada que se fazia sentir nesse dia levou a admitir que o soldado se tivesse sentido mal devido a um golpe de calor, o que não se viria a confirmar.

Perceber a origem do problema hepático revelado por David Leal levou o Exército, a pedido médico, a mandar fazer análises à centena e meia de alunos e instrutores para verificar se algum deles teria sintomas semelhantes e que pudessem relacionar-se com as condições em que a prova estava a realizar-se - mas todos apresentaram valores normais.

A prova em causa estava a ser realizada aos pares e sem carga ou armamento, levando os instruendos um cantil de água e ainda uma garrafa de água adicional.