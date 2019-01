Miguel Morgado vai ponderar "muito a sério" disputar liderança do PSD

Miguel Morgado foi assessor de Passos Coelho e é deputado do PSD

"Eu respeitarei seja qual for a decisão dos conselheiros nacionais: se houver eleições, eu tenho responsabilidades especiais, não as declinarei, e isso significa levar muito a sério a possibilidade de me candidatar, mas ainda não tomei essa decisão", afirmou o deputado, em declarações aos jornalistas à entrada para a Convenção Europa e Liberdade, na qual é orador hoje à tarde.

Questionado se essa decisão será influenciada por o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro estar também na corrida, Miguel Morgado respondeu: "Não exclui, nem inclui, eu farei a minha própria ponderação à luz do modo como as coisas forem evoluindo."

Luís Montenegro está disponível para disputar a presidência do PSD e quer "eleições já", afirmou hoje uma fonte próxima do antigo deputado, que acrescentou que este dará uma conferência de imprensa na sexta-feira, às 16:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.