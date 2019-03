Mário Centeno atira-se ao CDS por acusação "intolerável"

Debate quinzenal. Impostos europeus no centro da discussão com Costa

Quando Mário Centeno participar esta quarta-feira numa audição conjunta das comissões de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e da de Assuntos Europeus, na sexta vez em que vai ao Parlamento prestar contas desde o início do ano de 2019, já fez chegar uma resposta dura por carta ao CDS, - a que o DN teve acesso - por os centristas se terem queixado de "desrespeito" do governante.

Os centristas manifestaram, no final do mês de fevereiro, a sua indignação por que Centeno se recusaria a ir a uma audição pedida pelo CDS para discutir a criação de impostos europeus. O líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, pediu mesmo a intervenção direta do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Em 27 de fevereiro, o CDS queixava-se que o adiamento sucessivo da audição se traduzia num "desrespeito pela Assembleia da República", numa carta revelada pelo Observador.

Agora, numa carta enviada à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, para responder ao requerimento centrista, Mário Centeno, notou que os centristas estão a fazer um "aproveitamento político", que "é inaceitável".

Recuperando vários exemplos das suas presenças no Parlamento, o ministro das Finanças diz que é "incompreensível e intolerável" que "seja acusado de falta de respeito institucional perante a Assembleia da República". Mais: segundo Centeno, "a realização de um mero episódio mediático por parte de um grupo parlamentar não pode valer para atentar contra a probidade de um membro do Governo na sua relação com o Parlamento".

Os centristas, recorda o governante, fizeram o pedido de audição em 1 de fevereiro e puderam questioná-lo logo numa audição regimental em 6 de fevereiro. "É precisamente essa faculdade que a abrangência das audições regimentais permite", aponta Centeno, que nessa audição - juntamente com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais - "teve oportunidade de dar resposta às questões colocadas pelo CDS-PP". Também o primeiro-ministro já foi questionado em debates quinzenais pela presidente centrista, Assunção Cristas.

Centeno puxa ainda da sua agenda: "Desde a audição de 6 de fevereiro, o senhor ministro das Finanças já participou em outras três audições em comissões da Assembleia da República." E, indigna-se o ministro, ele próprio já esteve em "mais de 55 audições" que decorreram "na presente legislatura".

Para o governante, "sem prejuízo" da audição "que já está agendada", "caso o CDS-PP procurasse, efetivamente, trazer o tema a debate, os seus deputados tiveram já a oportunidade de questionar o primeiro-ministro e o ministro das Finanças".

A cereja no topo do aproveitamento político pelo CDS mede-se, de acordo com Mário Centeno, pelo facto de, no mesmo dia, 27 de fevereiro, em que Nuno Magalhães tornou público o requerimento, o ministro deslocou-se "ao Parlamento para uma audição na Comissão de Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, precisamente a requerimento do mesmo grupo parlamentar".

Esta quarta-feira, quando Centeno iniciar a audição pelas 12.00, agora a requerimento do PSD, para falar da próxima cimeira do Euro, da reforma da União Económica e Monetária e sobre os planos orçamentais dos Estados-membros para 2019, os centristas terão as orelhas a arder e o pingue-pongue promete.