Marido da secretária de Estado da Cultura demite-se do governo

João Ruivo, marido da secretária de Estado da Cultura, foi exonerado da secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, segundo um despacho do Diário da República. O anúncio da demissão surge, no mesmo dia em que foi publicado o despacho com a sua nomeação. O caso foi revelado pelo Observador .

João Ruivo, casado com Ângela Ferreira, foi nomeado técnico especialista do gabinete da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, num despacho assinado a 28 de março, com efeitos desde 27 de fevereiro e hoje publicado no Diário da República. No mesmo número, anuncia-se a exoneração "a seu pedido", com efeitos a 11 de abril de 2019.

Maria do Céu Albuquerque, ex-presidente da câmara de Abrantes, foi substituir na secretaria de Estado, em fevereiro, Nelson de Souza, que passou a ministro do Planeamento com a saída de Pedro Marques para ser cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias.