Marcelo: Portugal "foi sempre um aliado leal, dedicado e competente" da NATO

Portugal "foi sempre um aliado leal, dedicado e competente" durante os 70 anos de existência da NATO, que se mantém como "uma das coordenadas essenciais da sua visão do mundo e da sua política externa", afirmou esta quinta-feira o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava na cerimónia militar comemorativa do 70º aniversário da Aliança Atlântica, realizada junto ao Padrão dos Descobrimentos e a que assistiram as mais altas individualidades civis e militares do país, o líder da oposição, Rui Rio (presidente do PSD), membros do Governo - embora não pelo primeiro-ministro nem por qualquer ministro - e do Parlamento, atuais e antigos chefes militares ou figuras como Adriano Moreira e Jaime Gama.

O presidente norte-americanao Harry Truman assina a declaração fundadora da NATO na Sala Oval, na presença dos embaixadores dos 12 países fundadores e em que o representante português era Pedro Pereira (oitavo a contar da esquerda, parcialmente encoberto) © EPA/Abbie Rowe, National Park Service

"Portugal tem vivido em democracia sempre considerando a Aliança Atlântica como uma das coordenadas essenciais da sua visão do mundo e da sua política externa. Mudam os presidentes, a composição do Parlamento, os primeiros-ministros e os governos e essa coordenada permanece firme, sólida, constante, inquestionável", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa cerimónia marcada pelo vento frio que se fazia sentir junto ao rio Tejo, ao ponto de Adriano Moreira ter de deixar a primeira fila para ficar mais abrigado, o Presidente e Comandante Supremo das Forças Armadas lembrou que Portugal "tudo fez para aderir" à Aliança Atlântica em 1949, embora sendo "um regime abertamente antidemocrático e antiliberal".

Mas "o peso do aliado britânico, o pragmatismo dos EUA e de outros membros da Aliança", assim como "a noção da importância estratégica portuguesa evidente na guerra e em particular no Atlântico, com os Açores, valeram mais que questões de afinidades ideológicas", realçou Marcelo Rebelo de Sousa.

