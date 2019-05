"Luxemburgueses vivem 30/40 kms de pelo menos duas das três fronteiras"

Pedro Bizarro, 33 anos, vive no Luxemburgo desde 2014. É jurista no Mecanismo Europeu de Estabilidade

Os luxemburgueses vêm a Europa muito favoravelmente, especialmente comparando com os países vizinhos. Isso explica-se em parte pela dimensão geográfica (ou falta dela) do Luxemburgo e em parte pelo muito que a construção europeia fez pelo país. Todos os residentes no Luxemburgo vivem, no máximo, a 30 ou 40kms de pelo menos duas das três fronteiras e que acabam por atravessar frequentemente, algumas grandes cadeias cobrem o Luxemburgo a partir dos países vizinhos.

Na prática, "viver no Luxemburgo" é viver numa área que inclui o Luxemburgo, pequenas partes de França e Alemanha, e grande parte da Bélgica. Isto ajuda a esbater a importância cultural da fronteira e torna óbvios os benefícios das liberdades de circulação inerentes à UE.

Para além disso, o Luxemburgo beneficiou muito da construção europeia, enquanto sede de várias instituições europeias e polo de acolhimento de empresas vindas de outros Estados-Membros. O Luxemburgo atual, com uma economia assente nos serviços e o maior PIB p/capita da UE, é incomparável ao país de há 70 anos.