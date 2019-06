Lei de Bases da Saúde. Bloco tira PPP da equação

PPP da Saúde. Nova proposta do BE foi esta manhã avançada por Catarina Martins, em conferência de imprensa

"A nova Lei de Bases deve ser aprovada. Para isso, é necessário remeter a definição do modelo de gestão das unidades do SNS para legislação futura, a aprovar pelo Parlamento na próxima legislatura. Assim, o Bloco propôs ao Partido Socialista a eliminação do ponto 3 da base XVIII, relativo àquela questão."

A nova posição do Bloco de Esquerda foi esta manhã avançada por Catarina Martins, numa conferência de imprensa em Lisboa. A líder bloquista acrescentou no entanto uma condição: "Para abrir caminho a essa legislação futura, a nova lei deve ainda revogar o regime jurídico que enquadra as PPP em vigor, aprovado pelo governo de Durão Barroso, garantindo a prazo o fim destas PPP."

Dito de outra forma: o BE admite atirar para a próxima legislatura a forma como o SNS pode ser gerido; mas exige também a extinção das atuais PPP em vigor (que são quatro e estão baseadas no tal regime jurídico publicado no tempo de Durão Barroso).

A proposta do BE significa, sendo aprovada, que a forma de gestão do Serviço Nacional de Saúde - exclusivamente pública ou admitindo parcerias público-privadas (PPP) - não constará da nova Lei de Bases da Saúde (LBS).

Essa nova lei será votada para a semana no Parlamento. O PS defende que a nova LBS deve admitir - tal como a atual - a possibilidade de existirem estabelecimentos do SNS geridos sob a forma de PPP; o Bloco é contra, defendendo que o SNS só pode ter gestão exclusivamente estatal. Com esta proposta, o BE tira o tema PPP da equação.

"Se o Partido Socialista aceitar esta proposta, podemos ter uma lei de bases aprovada à esquerda. Ficará assegurada a revogação da lei de Cavaco Silva, danosa para o SNS. E será possível, em tempo próprio, uma decisão clara sobre o regime de gestão das unidades do SNS. Essa solução deve ser encontrada pela maioria que, na próxima legislatura, se formar no parlamento", disse Catarina Martins.

Para a líder bloquista, o que está em causa na proposta do BE hoje divulgada é propor "um caminho de superação do bloqueio que o PS criou". "O Bloco de Esquerda empenha-se em salvaguardar o trabalho de consensualização feito ao longo do último ano e meio, em nome da defesa do SNS. A proposta de Lei de Bases que o Parlamento está a apreciar contém avanços importantes que não devem ser postos em causa pela obstinação do PS e do governo em manter a possibilidade de novas PPP no futuro. Essa obstinação não nos leva a desistir deste processo."

O processo de revisão da Lei de Bases da Saúde nasceu por iniciativa do Bloco, que baseou o seu projeto num anteprojeto elaborado por João Semedo e por António Arnaut (o "pai" do SNS), ambos já falecidos.

"O fim das parcerias público privado foi uma das três questões centrais colocadas pela proposta de Arnaut e Semedo para uma Lei de Bases da Saúde que salve o SNS - taxas moderadoras, supletividade do privado, e fim das PPP. Foi também, nessa exata medida, a proposta do Bloco desde o início dos trabalhos preparatórios da nova lei de bases. Pelo seu lado, o governo, depois de ter proposto uma redação consistente com estes três objetivos, recuou no terceiro - a eliminação das PPP -, criando um bloqueio negocial e político", afirmou Catarina Martins na conferência de imprensa desta manhã.