Legislativas 2019. CDU muda de cabeça de lista no Porto

O deputado Jorge Machado, cabeça de lista da CDU pelo Porto nas legislativas de 2015, vai ser nas próximas eleições também cabeça de lista - mas por um círculo de difícil eleição para os comunistas, o círculo de Viana do Castelo.

Deputado desde 2005, jurista de profissão, 43 anos, Jorge Machado foi sempre eleito pelo Porto (onde a CDU tem três deputados eleitos, num total de 39). É o principal especialista do partido na AR em questões de Defesa Nacional.

A CDU não costuma eleger deputados em Viana do Castelo, o novo círculo de Jorge Machado. Em 2015, obteve ali 6726 votos (5,23%). A coligação PSD/CDS elegeu quatro deputados (obtendo 58 509 votos, 45,54%) e o PS ficou em segundo, com dois eleitos (38 309 votos=29,82%).

Jorge Machado será substituído como cabeça de lista no Porto pela deputada que foi segundo na lista em 2015, Diana Ferreira, psicóloga, 38 anos. Tal como Jorge Machado, Diana Ferreira também integra a Direção da Organização Regional do Porto do PCP.

Um comunicado do partido diz que foi membro da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e membro da direção da Associação Vulpis - Associação Cultural de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia. Foi eleita na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e na Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Gulpilhares e Valadares.

Deputada do PCP à Assembleia da República desde 2011, integra a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Na terça-feira, a coligação liderada pelos comunistas confirmou que João Oliveira, o atual líder parlamentar do PCP, vai voltar a encabeçar a lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora.

O deputado João Dias voltará a concorrer por Beja, Manuel Pires da Rocha irá encabeçar a lista por Coimbra, Ana Leitão irá concorrer por Castelo Branco e Herlanda Amado será cabeça de lista pela Madeira.

Em Lisboa, a lista será liderada pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, enquanto a deputada Rita Rato será cabeça de lista pelo circulo eleitoral da Europa. Em Setúbal voltará a ser Francisco Lopes.

Miguel Viegas, que foi deputado ao Parlamento Europeu no mandato 2014/2019, irá concorrer pelo circulo eleitoral de Aveiro e, por Setúbal, a CDU irá apresentar Francisco Lopes, da Comissão Política e do Secretariado do Comité Central do PCP.

Para encabeçar o círculo eleitoral de Braga foi escolhida a deputada Carla Cruz.

Nas legislativas de outubro de 2015, a coligação PCP-PEV elegeu um total de 17 deputados (8,27% dos votos).