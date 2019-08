Legislativas 2019. Catarina e Jerónimo não vão ter nenhum frente-a-frente

Costa no quilómetro zero da EN2. "Há mais país para lá das áreas de serviço"

Os líderes dos dois principais partidos pilares do Governo do PS na geringonça, Catarina Martins (BE) e Jerónimo de Sousa (PCP), não vão ter de confrontar ideias na televisão quando chegar a altura dos debates para as legislativas de 6 de outubro. Os dois só se cruzarão um com o outro nos dois debates a seis ( PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN) já programados: um nas rádios Renascença + RDP + TSF no dia 18 de setembro e outro na RTP (a 23 de setembro).

A inexistência do frente-a-frente Catarina Martins-Jerónimo de Sousa explica-se pelo facto de as televisões terem decidido que só os debates com António Costa e/ou Rui Rio seriam em canal em aberto - com todos os restantes nos canais informativos no cabo (RTP 3 + SIC Notícias + TVI 24).

Para o PCP, isto "não garante princípios básicos de imparcialidade", dada a "diferenciação de oportunidades atribuída a cada força política", algo "facilmente mensurável pela abissal diferença de audiências que se propiciam a uns e se negam a outros", tudo se conjugando num "tratamento desigual assumido na sua concepção garantindo uma organização de debates baseada em partidos de primeira (PS e PSD) e de segunda categoria".

Assim, os comunistas decidiram que não irão aos debates nos canais cabo. Logo, não haverá nenhum frente-a-frente de Jerónimo de Sousa com Catarina Martins, nem com Assunção Cristas nem com André Silva. O líder do PCP só estará assim, no que toca às televisões, nos debates em canal aberto: com António Costa, na SIC, dia 2 de setembro; e com Rui Rio, na RTP 1, dia 12 de setembro. Participará também nos dois debates a seis já programados: o das rádios, a 18 de setembro, e o da RTP 1, dia 23.

Outra novidade dos debates é que afinal não haverá apenas um frente-a-frente entre Rui Rio e António Costa. Ao primeiro, dia 16, com transmissão simultânea na RTP 1, SIC e TVI, vai somar-se um segundo, organizado pelas rádios (Renascença+RDP+TSF) no dia 23.

Este segundo frente-a-frente Rio-Costa no dia 23 significa que nesse dia haverá dois debates, sendo o outro a seis, na RTP, à noite. Dito de outra forma: os líderes do PSD e do PS cruzar-se-ão duas vezes nesse dia.

Há-de haver pelo menos um debate com as formações não parlamentares - mas ainda não está marcado.

Calendário

2 setembro - António Costa-Jerónimo de Sousa (SIC)

3 setembro - Catarina Martins-Assunção Cristas (RTP 3)

5 setembro - Rui Rio-Assunção Cristas (SIC)

6 setembro - António Costa- Catarina Martins (RTP 1)

7 setembro - Catarina Martins-André Silva (SIC-Notícias)

9 setembro - Rui Rio-André Silva (RTP1)

11 setembro - António Costa-André Silva (SIC)

12 setembro - Rui Rio-Jerónimo de Sousa (RTP1)

13 setembro - António Costa-Assunção Cristas (TVI)

14 setembro - Assunção Cristas-André Silva (RTP3)

15 setembro - Rui Rio-Catarina Martins (TVI)

16 setembro - Rui Rio-António Costa (RTP + SIC + TVI)

18 setembro - Debate a seis ( PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN) nas rádios (RR, RDP, TSF)

23 setembro - Rui Rio-António Costa nas rádios (RR, RDP, TSF)

23 setembro - Debate a seis ( PSD, PS, BE, CDS, PCP e PAN) - RTP