Jerónimo pede mobilização a militantes da CDU porque "o risco de andar para trás é bem real"

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa (C), cumprimenta simpatizantes num trabalhadores do setor têxtil em Pevidém, Guimarães, durante uma ação de campanha para as eleições legislativas 2019

Num comício noturno em Vila Nova de Gaia, Porto, Jerónimo de Sousa começou por dizer que os últimos quatro anos de legislatura com Governo minoritário do PS e uma posição conjunta "mostraram que valeu a pena a luta e ação e intervenção do PCP, do PEV, das forças da CDU".

"Não foram quatro anos fáceis. Foram quatro anos de ação e luta. O balanço ao trabalho realizado nesta legislatura pelas forças da CDU mostra uma intervenção sem paralelo. Muitas das medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas têm a marca da iniciativa e do voto dos partidos da CDU. Sim, foi das bancadas do PCP e de 'Os Verdes' que surgiu intensa atividade também com propostas inovadoras na procura de solução a novos e velhos problemas", afirmou.

O líder do PCP regozijou-se por, "ao fim de mais de 20 anos de luta e proposta da CDU", ter sido alcançada "a criação e implementação do passe único" nos transportes públicos coletivos metropolitanos.

"Um enorme avanço que garante poupanças muito significativas, particularmente para trabalhadores, para estudantes e para reformados. Um enorme avanço que ainda há três anos perecia inatingível quando em várias assembleias municipais da área metropolitana do Porto e na própria Assembleia da República a nossa proposta foi chumbada porque o PS, o PSD, o CDS não apoiaram a criação do passe único", elogiou.

Jerónimo de Sousa destacou que, apesar de se tratar de um "grande avanço na vida de muitas pessoas" e uma poupança importante em termos económicos, nesta matéria, "como muitas outras, nada está garantido para todo o sempre".

"Tal como a Diana Ferreira [deputada e cabeça-de-lista pelo Porto] aqui denunciou, o risco de andar para trás é bem real. As resistências dos autarcas PS e do PSD na região à aplicação da medida são bem evidentes e estão já a prejudicar a população da área metropolitana do Porto, que ainda não tem os descontos do passe família nem o passe sub-13 garantido, o que, na prática, está a retirar o direto ao transporte a muitas crianças", lamentou.

O secretário-geral comunista terminou o discurso com um forte apelo aos militantes e simpatizantes presentes no evento para que, "nesta última semana e meia" de campanha eleitoral se empenhem e tentem congregar mais votos, indo "para junto do povo", tornando-se também autênticos candidatos CDU.