Jerónimo de Sousa: elogios a Heloísa Apolónia são "tardios e hipócritas"

Na apresentação oficial de Heloísa Apolónia, líder do Partido Ecologista "Os Verdes", como cabeça-de-lista por Leiria às eleições legislativas pela CDU, Jerónimo de Sousa assumiu que o objetivo é "recuperar para os trabalhadores e para as populações do distrito de Leiria, um deputado eleito pela CDU perdido no final dos anos 80 pela imposição da redução do número de deputados eleitos por este distrito".

"Ao anunciarmos a primeira candidatura da CDU surgiram algumas vozes supostamente preocupadas com o risco de a Assembleia da República deixar de poder contar com uma deputada capaz de que o país muito precisa. Registamos o elogio, embora tardio e hipócrita, pois alguns desses são os mesmos que passaram anos a caricaturar, a apoucar e a silenciar a valiosa intervenção do PEV na Assembleia da República", afirmou Jerónimo de Sousa, em Leiria.

Para o secretário-geral, estas "manipulações" têm "uma razão de ser: tentar impedir o reforço da CDU aqui e Leiria e no país".

Por isso, Jerónimo de Sousa apelou ao voto, salientando que "em democracia ninguém é dono dos votos".

"O voto é uma decisão e uma opção de cada um dos portugueses, pelo que não há mandatos atribuídos por antecipação. É ao povo do distrito de Leiria que competirá decidir se a agora primeira candidata da CDU se manterá como deputada na Assembleia da República", destacou.

É com "grande determinação e confiança" que avançou no "desafio de ser a primeira candidata da CDU pelo círculo eleitoral de Leiria nas próximas eleições legislativas", afirmou Heloísa Apolónia.

Com críticas à comunicação social, que disse "influenciar" os resultados com "inúmeras estratégias", Heloísa Apolónia alertou que "são os eleitores que decidem" e "cada voto conta".

A candidata, a primeira do PEV que encabeça uma lista da CDU, apresentou como bandeiras a modernização da linha do Oeste, um "enorme potencial de desenvolvimento da região" para a "componente económica, quer para a mobilidade das populações quer para efeitos ambientais".

"O transporte ferroviário é determinante para o combate às alterações climáticas. Esta é uma luta que o PEV, o PCP, a CDU continuarão a erguer sem tréguas até estar garantido o direito à mobilidade ferroviária da população, com a linha do Oeste modernizada", acrescentou.

Afirmando que vai disponibilizar a "vasta experiência parlamentar para ser porta voz dos problemas e das necessidades das populações deste distrito", Heloísa Apolónia garantiu que pretende "batalhar pela sustentabilidade desde território e para encontrar "soluções justas e eficazes no sentido de garantir melhores padrões de vida, sociais e ambientais" à região.

"Fazer renascer das cinzas os concelhos afetados pelos incêndios, preservar as matas públicas, com particular destaque para a mata nacional de Leiria, despoluir a bacia do Lis, despoluir e desassorear a lagoa de Óbidos e preservar a reserva da Berlenga e o parque nacional das serras de Aire e Candeeiros" são desafios que Heloísa Apolónia se comprometeu.