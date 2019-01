Conselho Nacional vai interromper para decidir voto secreto ou braço no ar

Hugo Soares fez ainda apelo para que o Conselho de Jurisdição Nacional do partido se pronuncie sobre a matéria. Ao que Paulo Mota Pinto, presidente do Conselho Nacional lembrou que há um requerimento entregue para que seja o CN a decidir sobre a forma de votação da moção de confiança apresentada por Rui Rio. "Ainda não há uma decisão sobre esta matéria", terá dito Mota Pinto.

O conselho nacional extraordinário do PSD vai ser novamente interrompido para que a mesa decida sobre quatro requerimentos que deram entrada, todos relativos à forma como irá ser votada a moção de confiança. Segundo informação prestada por José Silvano aos jornalistas, um requerimento defende o foto secreto, outro o voto de braço no ar, um terceiro pede que seja por voto uninominal - cada conselheiro teria que dizer o seu voto - e um quarto requerimento, entregue por conselheiros e congressistas que elegeram conselheiros, pede que seja o próprio conselho nacional a votar qual o método de votação da moção de confiança à direção de Rui Rio.

Hugo Soares © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O grupo de críticos, que defende o voto secreto, já apresentou outro requerimento para que o conselho de jurisdição a decidir. Os membros deste órgão estão presentes e terão até já avaliado a questão. Mas Paulo Mota Pinto, presidente da Mesa, respondeu que há outros pedidos para que seja o conselho nacional a decidir. Pedro Pinto e Hugo Soares têm sido dos mais ativos com o primeiro a classificar a situação como uma vergonha e como motivo para o partido ser alvo de chacota.

O presidente da distrital de Coimbra do PSD, apoiante de Luís Montenegro, fez a intervenção mais contundente desta noite de facas longas no PSD sobre a polémica da votação. "A si ainda comprava um carro em segunda mão",disse virando-se para Rui Rio, mas "não à sua Comissão Política Nacional, que "não contribuiu para a estabilidade do partido mas para a guerrilha".

À mesa exigiu que a moção de apoio à direção seja por voto secreto, se assim não for, ameaçou, "recuso-me a participar no que considero uma fraude eleitoral". O deputado Carlos Abreu Amorim, uma das vozes mais críticas da direção social-democrata, usou o mesmo argumento da "fraude" e defendeu que os conselheiros se pronunciem em urna. E também ameaçou com "indeferimento" caso seja deliberado a votação de braço no ar.

Nesta altura, ainda há muitos inscritos para falar na sala do Hotel Porto Palácio que ainda aguardam pela sua vez e com a nova interrupção, os trabalhos deve, prolongar-se pela madrugada.

O "erro" de Montenegro e as "falhas" de Rio

Esta noite de quinta-feira, falaram de seguida o atual secretário-geral do PSD, José Silvano, e o antecessor, José Matos Rosa, que atravessou o consolado de Pedro Passos Coelho,

O primeiro, como é óbvio, considerou uma "completa irresponsabilidade" criar uma situação de instabilidade no partido. Se a moção de confiança for rejeitada, lembrou, segue-se a marcação de eleições diretas. "Vão ser três meses, no mínimo, em luta interna enquanto lá fora estarão todos em campanha". José Silvano manifestou-se convicto de que o PSD irá ganhar as próximas eleições.

José Matos Rosa, que tem sido crítico de Rio, levantou a voz para pedir bom senso ao partido e pedir que os conselheiros pensem bem como votar a moção para que o PSD não fique "mais pequeno e irrelevante".

Castro Almeida falou na dupla condição de vice-presidente de Rui Rio e "amigo"de Luís Montenegro, para o qual pediu ao partido que não se esqueça de reconhecer o valor que teve enquanto líder parlamentar num momento tão difícil quanto foi o período do governo de Pedro Passos Coelho. "Tem um capital que não podemos esquecer e ser ingratos". Esta declaração deu-lhe mais crédito para censurar o "amigo". "Montenegro tomou uma atitude muitíssimo reprovável", afirmou sobre o desafio à liderança de Rio. "Montenegro atirou para aqui uma bomba" e sublinhou que o antigo líder parlamentar nunca disse que vai ganhar as eleições.

O dirigente social-democrata questionou os conselheiros nacionais:"Vale a pena criar este problema tão sério ao partido?" E respondeu: "A estrela de António Costa está a perder brilho, seria o melhor presente de Páscoa que lhe poderíamos dar".

A líder da JSD fez uma intervenção muito assertiva, lamentando o timing desta crise e o "triste espetáculo"que o partido está a dar ao país. Margarida Balseiro Lopes distribuiu criticas entre o líder do partido, que convida pessoas a sair do partido e o opositor, Luís Montenegro, que abriu a crise. "Sou pela estabilidade dos mandatos, mas não posso deixar de perceber os motivos que estão na sua base e concordo com alguns argumentos", disse .

E de modo frontal disse ali naquele hotel do Porto o que vai mal na vida do partido: todo o discurso; a diferença para o PS e a marca PSD. Margarida Balseiro Lopes defendeu que é preciso "ser mais duro nas críticas ao primeiro-ministro, que a demarcação em relação aos socialista tem de ser mais clara e que tem de haver um reconhecimento "sem medo ou tibiezas" do trabalho do anterior governo.

