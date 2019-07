Antigo hospital Miguel Bombarda vai ter habitação de renda acessível

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um diploma que determina a afetação de imóveis do Estado sem utilização ao arrendamento habitacional a custos acessíveis, através da integração destes edifícios no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado ou, em alternativa, através da celebração de protocolos com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

De acordo com um comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, é um dos imóveis que integra esta lista e que será, assim, destinado à habitação para arrendamento acessível. Já o comunicado do Conselho de Ministros refere que esta é uma medida que vem dar "continuidade à meta definida pelo Governo de aumentar o peso da habitação pública no atual parque habitacional", através da mobilização para esse fim de um conjunto de imóveis que serão reabilitados e reconvertidos "para arrendamento habitacional a custos acessíveis".

Além do Hospital Miguel Bombarda, a lista inclui, por exemplo, o antigo Convento das Convertidas, em Braga. Outro edifício lisboeta que passa para a alçada do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado é o Convento do Cabeço da Bola, um edifício pombalino situado na freguesia de Arroios.

No total são 29 os edifícios que serão reabilitados para habitação acessível, 11 deles em Lisboa. Além dos já referidos há um prédio na Rua da Esperança, outro em São Mamede e antigos armazéns em Marvila. Há também três edifícios na Rua da Junqueira, entre outros. No Porto, há um prédio de seis andares e outro de quatro, além de uma moradia unifamiliar. Em Gaia um antigo serviço de Finanças será readaptado para Habitação.

Sintra, Tavira, Coimbra, Loures, Vila Franca de Xira, Évora, Portalegre, Guarda, Figueira da Foz e Cinfães são as restantes cidades que marcam presença na lista divulgada esta quinta-feira pelo Executivo.

Miguel Bombarda está fechado desde 2011

Desativado em 2008, o hospital Miguel Bombarda foi totalmente encerrado em 2011, ano em que saíram os últimos doentes que ainda viviam no complexo. Pelo meio, em 2009, todo o conjunto (que ocupa cerca de 4,4 hectares) foi vendido pela Câmara de Lisboa à Estamo, a imobiliária do Estado, por cerca de 25 milhões de euros.

Em 2010 vários espaços do hospital foram classificados como conjuntos de interesse público. Foi o caso do Pavilhão de Segurança, um edifício circular designado como panóptico, onde eram internados os doentes considerados inimputáveis, construído no fim do século XIX e que é considerado um exemplar único, de particular valor arquitetónico. E foi também o caso dos balneários onde os doentes recebiam banhos terapêuticos, inaugurados em 1853 pela rainha D. Maria II. Mais tarde foi também classificado o edifício principal - o antigo Convento de Rilhafoles, readaptado no século XIX para dar lugar àquele que foi o primeiro hospital psiquiátrico português, inaugurado em 1848.

