Guerra aberta no PSD/Porto. Líder local desafiado a demitir-se

"Expostos os motivos pessoais, egoístas e mesquinhos que ditaram os desabafos ressentidos que produziu, entendemos que deixou de ter condições políticas e éticas para se apresentar, seja onde for, como Presidente do PSD do Porto e falar em nome do Partido Social Democrata."

Este é o desafio deixado a Hugo Neto, presidente da comissão política de secção do PSD do Porto, numa carta, assinada por várias personalidades portuenses do partido, a que o DN teve hoje acesso.

Em causa está o facto deste dirigente local dos sociais-democratas do Porto ter há dias escrito no Facebook uma crítica violentíssima a Rui Rio por este ter estado de férias na crise dos motoristas.

"Inacreditavelmente, a um mês e meio de eleições legislativas, o Presidente do PSD e o seu núcleo duro decidiram tirar férias, a meio duma crise que, empolada, aproveitada ou não, preocupa os portugueses. Já li e ouvi falar de 'PSD em serviços mínimos' e até de greve política. A ausência total de PSD, durante duas longas semanas num período político crítico é inaceitável e apresenta um odor demasiado forte a uma incompetente arrogância para que eu me consiga manter calado. O PSD é mais do que isto. O PSD não é isto!", escreveu.

Revoltado também com a forma como Rio lidou com o problema das listas de deputados, Hugo Neto acrescentou que Rio, neste problema como "no trabalho político diário, não podia ter desiludido mais". "Personificação máxima do Princípio de Peter, Rui Rio, um bom autarca, com quem trabalhei na Câmara do Porto, rodeou-se de gente sem qualidade e tornou-se num Presidente do PSD sem rumo nem estratégia. E se é, hoje, quase unânime, que depois de tantos erros e passos em falso, Rio terá que sair depois de 6/10, escusava de ter escolhido a porta mais minúscula para essa mesma saída."

A carta agora divulgada tem como subscritores, entre outros, Pedro Duarte e Álvaro Almeida, candidato do PSD à câmara do Porto em 2017.

A adjetivação usada é forte: "Foi com espanto e indignação que tomamos conhecimento das declarações que tornou públicas no passado dia 14 no Facebook e que, conforme era seu objetivo, tiveram larga divulgação e lhe conferiram os cinco minutos de fama que são dedicados às figuras menores que sucumbem, debandam ou renegam projetos e partidos a quem devem lealdade."

"Caráter, lealdade, responsabilidade e espírito de serviço são caraterísticas políticas e de personalidade que [Hugo Neto] revelou não possuir e que ficaram evidentes tão logo se viu afastado das listas de deputados."

Para os signatários, as declarações de Hugo Neto foram "graves e irresponsáveis" pois foram proferidas "num contexto pré eleitoral, onde se impunha lealdade institucional e uma liderança firme e mobilizada da nossa Secção do Porto e onde temos bem identificado o nosso adversário político: o Partido Socialista e António Costa!"

Assim, "caráter, lealdade, responsabilidade e espírito de serviço são características políticas e de personalidade que revelou não possuir e que ficaram evidentes tão logo se viu afastado das listas de deputados".

Ao presidente da assembleia geral da secção do PSD do Porto é deixado um apelo: "Que avoque politicamente o processo e campanha eleitorais de outubro próximo".

Quanto ao resto, os militantes subscritores da carta "não confundem as verdadeiras prioridades políticas e o interesse nacional com pequenos ajustes de contas de listas e lugares e pretendem participar na campanha eleitoral, do lado do PSD e ao lado do seu líder Rui Rio, no combate urgente e consequente à Esquerda Socialista, Bloquista e Comunista", já que "esse combate é que reflete a essência, a nobreza e o passado do nosso partido há mais de 40 anos".

"Os militantes do PSD não virarão a cara ao desafio eleitoral e estarão com Rui Rio nesta campanha dura e difícil, como é apanágio do PSD", conclui a carta.