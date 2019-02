Governo cria novo contrato de habitação vitalício

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros um decreto que estabelece direitos vitalícios à habitação. Denominado "Direito Real de Habitação Duradoura (DHD)", o decreto permitirá aos inquilinos "manter a sua residência permanente numa habitação alheia por um período vitalício, mediante o pagamento de uma caução reembolsável e de prestações periódicas".

Em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, explicou que a permanência vitalícia de um morador na casa implicará o pagamento de uma caução inicial de valor avultado - entre 10% a 20% do valor da casa - , bem como o pagamento de uma prestação mensal, de montante acordado entre as partes. "Nem é arrendamento, nem se trata de ter propriedade sobre a própria casa", afirmou o ministro.

O morador poderá desistir do contrato, situação em que será reembolsado. Caso contrário permanece de forma vitalícia na habitação, mas sem que isso se traduza na propriedade do imóvel. "Só o morador pode desistir do contrato", sublinhou João Matos Fernandes. Ou seja, o proprietário não pode revogar o acordo.

O comunicado do Conselho de Ministros refere que esta nova medida visa proporcionar "às famílias uma solução habitacional estável e segura", constituindo também "uma opção suficientemente atrativa para os proprietários de habitações disponíveis as mobilizarem para esse fim".

"Conciliam-se, assim, as necessidades de estabilidade e de segurança na ocupação do alojamento, cruciais para o desenvolvimento da vida familiar, com as de flexibilidade e mobilidade, que derivam de uma maior mutabilidade das dinâmicas pessoais, familiares e profissionais", refere o governo.

O decreto foi aprovado na generalidade em Conselho de Ministros e será agora sujeito a discussão pública.

